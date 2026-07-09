La historia de Pumba: tras cinco años en la perrera de Ibiza, ahora pone rumbo a Países Bajos

La historia de Pumba: tras cinco años en la perrera de Ibiza, pone ahora rumbo a Países Bajos, donde ha encontrado una nueva familia y su hogar. Su adoptante es Marjolijn Coenen, de nacionalidad holandesa, quien ha decidido ofrecerle una segunda oportunidad y una nueva vida en su país.

Después de 1.825 días en el centro y como cada animal que sale del centro de protección animal de sa Coma para empezar una nueva vida con una familia, “es una gran noticia”, afirma el concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Ibiza, Manuel Jiménez, que ha mostrado su satisfacción por esta adopción.

«Pumba ha esperado cinco años esta oportunidad y hoy podemos celebrar que, por fin, ha encontrado el hogar que tanto se merecía».

A continuación, Jiménez ha remarcado también la importancia de la adopción responsable y ha recordado que «en el Centro de Protección Animal de Sa Coma todavía hay muchos perros y gatos que esperan, con la misma ilusión que tenía Pumba. Animamos a la ciudadanía a visitar el centro y conocerlos, porque adoptar es dar una nueva vida a un animal y, al mismo tiempo, enriquecer la propia».

Además, el concejal de Bienestar Animal de la capital ibicenca también ha querido agradecer especialmente la colaboración de la Fundación de Perros Abandonados de Ibiza, por su implicación constante en la búsqueda de familias adoptantes, tanto a nivel nacional como internacional.

«Su labor es fundamental, especialmente en la búsqueda de hogares para los perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP), facilitando que muchos de estos animales puedan encontrar a una familia fuera de la isla e iniciar una nueva etapa».

El Ayuntamiento de Ibiza recuerda que todas las personas interesadas en adoptar pueden visitar el Centro de Protección Animal de sa Coma y conocer a los animales que actualmente esperan un hogar definitivo.