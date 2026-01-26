Madrid se prepara para vivir un hito histórico que unirá la esencia del sur con el corazón de la Meseta. Bajo el nombre de ‘Madrilucía’, la capital acogerá el próximo mes de mayo la mayor réplica de la Feria de Abril jamás vista fuera de Andalucía.

No será un evento pequeño: el objetivo es trasladar toda la magia del Guadalquivir al recinto Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde, transformando Madrid en el epicentro del flamenco, la alegría y la cultura andaluza durante 30 días inolvidables.

El «Real» madrileño: 200.000 metros cuadrados de fiesta

La magnitud de ‘Madrilucía’ promete no dejar indiferente a nadie. Los organizadores han diseñado un espacio que supera los 200.000 metros cuadrados, donde no faltará detalle. El recinto contará con una espectacular portada de feria, calles con su característico albero y, por supuesto, las imprescindibles casetas donde el fino, el rebujito y el jamón serán los protagonistas.

A diferencia de otras celebraciones menores, esta feria busca la autenticidad. Se espera la instalación de cientos de casetas, tanto públicas como privadas, permitiendo que todos los madrileños y turistas puedan disfrutar del ambiente sin restricciones, sintiéndose como si estuvieran en el mismísimo barrio de Los Remedios de Sevilla.

Música, gastronomía y tradición en el Iberdrola music de Villaverde

El programa de ‘Madrilucía’ está pensado para todos los públicos. Desde el 9 de mayo hasta el 7 de junio, el escenario principal vibrará con actuaciones de grupos de sevillanas, artistas flamencos de primer nivel y coros rocieros.

Además, el evento contará con:

Gastronomía premium : pescaito frito, tortillas de camarones y productos con denominación de origen andaluza.

: pescaito frito, tortillas de camarones y productos con denominación de origen andaluza. Zona de atracciones : para los más pequeños (y los no tan niños), habrá una zona de «cacharritos» al estilo de la Calle del Infierno.

: para los más pequeños (y los no tan niños), habrá una zona de «cacharritos» al estilo de la Calle del Infierno. Exhibiciones ecuestres: el arte del caballo andaluz también tendrá su hueco en este despliegue de cultura.

Este evento no solo busca ser un punto de encuentro festivo, sino también un motor económico para la ciudad, atrayendo a miles de visitantes (se esperan alrededor de 800.000) que buscan disfrutar de la Feria de Abril sin tener que salir de Madrid.