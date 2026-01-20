Calendario completo de las fiestas de Madrid en 2026: fechas y cuándo son las celebraciones más esperadas

Todos los años, Madrid tiene un calendario que está lleno de celebraciones y que además, se encuentran repartidas prácticamente por todos sus distritos. De este modo, y al margen de las fiestas y días festivos que celebra la capital y los de la Comunidad, se suman otros que destacan por ser propios de los barrios. Desde las verbenas más antiguas hasta los eventos que ya mueven a toda la ciudad, toma nota porque estas son las fiestas que marcan el ritmo de Madrid, con calles llenas de gente y actividades que cambian según la zona y la época del año. Este es a continuación, el Calendario completo de las fiestas de Madrid en 2026.

San Antón, que celebramos este pasado fin de semana, ha sido ese primer festivo marcado en nuestro calendario, y aunque la jornada era laboral, al caer en sábado fue bastante celebrado por parte de aquellos que deseaban una bendición para su mascota. Pero después de esta, hay otras fiestas en el calendario de Madrid para 2026 y en todos los meses hasta acabar el año de modo que será bueno repasarlas. Algunas permiten descanso, otras en cambio sólo forman parte de la tradición de fiestas de barrios y distritos, pero es importante tenerlas también en cuenta.

Enero

San Antón (Chueca-Malasaña, Centro). Del 16 al 18 de enero. Ya se ha celebrado.

Febrero

Año Nuevo Chino (Usera). Del 13 al 22 de febrero. Fecha aproximada.

Marzo

Carnaval de Madrid (toda la ciudad). Del 14 al 18 de febrero.

Abril

Semana Santa (toda la ciudad). Del 27 de marzo al 5 de abril.

Del 27 de marzo al 5 de abril. Fiestas de Fuencarral en honor a la Virgen de Valverde (Fuencarral). Del 24 de abril al 3 de mayo. Fecha aproximada.

Mayo

Fiestas del 2 de Mayo (Malasaña, Centro). Del 30 de abril al 4 de mayo.

Del 30 de abril al 4 de mayo. Fiestas de San Isidro (Carabanchel). Del 9 al 15 de mayo. Fecha aproximada.

Del 9 al 15 de mayo. Fecha aproximada. Fiestas de Rivas-Vaciamadrid. Fechas pendientes.

Fechas pendientes. Fiestas populares del Ensanche de Vallecas . Del 19 al 25 de mayo. Fecha aproximada.

. Del 19 al 25 de mayo. Fecha aproximada. Fiestas de Doña Karloto (Puente de Vallecas). Del 30 de mayo al 1 de junio. Fecha aproximada.

Del 30 de mayo al 1 de junio. Fecha aproximada. Fiestas de la Primavera de Hortaleza . Del 30 de mayo al 8 de junio. Fecha aproximada.

. Del 30 de mayo al 8 de junio. Fecha aproximada. Fiestas de Aluche (Latina). Del 30 de mayo al 8 de junio. Fecha aproximada.

Junio

Fiestas de Doña Karloto (Puente de Vallecas). Del 30 de mayo al 1 de junio.

Del 30 de mayo al 1 de junio. Fiestas de la Primavera de Hortaleza . Del 20 de mayo al 1 de junio.

. Del 20 de mayo al 1 de junio. Fiestas de Aluche (Latina). Del 30 de mayo al 8 de junio.

Del 30 de mayo al 8 de junio. Día de la Infancia (Tetuán). 1 de junio.

1 de junio. Fiestas de Moratalaz . Del 6 al 15 de junio.

. Del 6 al 15 de junio. Fiestas de San Antonio de la Florida (Moncloa-Aravaca) . Del 12 al 15 de junio.

. Del 12 al 15 de junio. San Antonio en la calle Pez (Centro). Del 12 al 15 de junio.

Del 12 al 15 de junio. Fiestas de Bellas Vistas (Tetuán). 14 de junio.

14 de junio. Fiestas de Zofío (Usera) . Del 18 al 22 de junio.

. Del 18 al 22 de junio. Fiestas de la Meseta de Orcasitas (Usera). Del 18 al 22 de junio.

Del 18 al 22 de junio. Fiestas de Butarque (Villaverde). Del 19 al 22 de junio.

Del 19 al 22 de junio. Fiestas de Valdezarza (Moncloa-Aravaca). Del 19 al 22 de junio.

Del 19 al 22 de junio. Fiestas de Moscardó (Usera). Del 20 al 22 de junio.

Del 20 al 22 de junio. Fiestas de Almendrales (Usera). Del 20 al 22 de junio.

Del 20 al 22 de junio. Fiestas de Orcasur (Usera). Del 20 al 22 de junio.

Del 20 al 22 de junio. Fiestas de Palomeras Bajas y Nuevas Palomeras (Puente de Vallecas). Del 20 al 22 de junio.

Del 20 al 22 de junio. Fiestas de Ciudad de los Ángeles (Villaverde). Del 20 al 22 de junio.

Del 20 al 22 de junio. Fiestas de San Juan (Ciudad Lineal). Del 20 al 22 de junio.

Del 20 al 22 de junio. Fiestas de San Juan (Retiro). Del 20 al 22 de junio.

Del 20 al 22 de junio. Fiestas de la Dehesa de la Villa (Moncloa-Aravaca). Del 20 al 22 de junio.

Del 20 al 22 de junio. Fiestas en Pradolongo (Usera). 21 de junio.

21 de junio. Fiestas vecinales de Manoteras (Hortaleza) . 21 de junio.

. 21 de junio. Fiestas del Poblado Dirigido de Orcasitas (Usera). 21 y 22 de junio.

21 y 22 de junio. Fiestas del Barrio del Aeropuerto (Barajas). 21 y 22 de junio.

21 y 22 de junio. Fiestas de San Pedro (Carabanchel) . Del 24 al 29 de junio.

. Del 24 al 29 de junio. Fiestas del distrito de Usera . Del 26 al 29 de junio.

. Del 26 al 29 de junio. Fiestas de Marconi (Villaverde). Del 26 al 29 de junio.

Del 26 al 29 de junio. Fiestas del distrito de Vicálvaro. Del 26 al 29 de junio.

Del 26 al 29 de junio. Fiestas de Entrevías (Puente de Vallecas). Del 27 al 29 de junio.

Del 27 al 29 de junio. Fiestas del Orgullo LGTBIQ+ (Centro). Del 25 de junio al 5 de julio.

Julio

Fiestas del Orgullo LGTBIQ+ (Centro). Hasta el 5 de julio.

Hasta el 5 de julio. Fiestas de San Blas (San Blas-Canillejas). Del 3 al 6 de julio.

Del 3 al 6 de julio. Fiestas de San Fermín (Usera). Del 3 al 7 de julio.

Del 3 al 7 de julio. Fiestas de San Cristóbal (Villaverde). Del 4 al 6 de julio.

Del 4 al 6 de julio. Fiestas del distrito de Tetuán. Del 4 al 6 de julio.

Del 4 al 6 de julio. Fiestas del Carmen (Chamberí). Del 11 al 16 de julio.

Del 11 al 16 de julio. Fiestas del Carmen (Puente de Vallecas). Del 12 al 20 de julio.

Del 12 al 20 de julio. Fiestas del Carmen y Santiago (Carabanchel). Del 16 al 26 de julio.

Del 16 al 26 de julio. Fiestas de la Karmela (Vallecas). Del 17 al 20 de julio.

Del 17 al 20 de julio. Fiestas de Villaverde Alto. Del 17 al 20 de julio.

Del 17 al 20 de julio. Fiestas de Villaverde Bajo. Del 24 al 27 de julio.

Agosto

San Cayetano. Del 5 al 8 de agosto.

Del 5 al 8 de agosto. San Lorenzo . Del 9 al 12 de agosto.

. Del 9 al 12 de agosto. La Virgen de la Paloma . Del 14 al 17 de agosto.

. Del 14 al 17 de agosto. Fiestas de Santa María la Antigua (Vicálvaro). 14 y 15 de agosto.

14 y 15 de agosto. Fiestas del Real Sitio de El Pardo (Fuencarral-El Pardo). Del 30 de agosto al 7 de septiembre.

Septiembre

Fiestas de La Melonera (Arganzuela). Del 1 al 7 de septiembre.

Del 1 al 7 de septiembre. Fiestas de Canillejas (San Blas-Canillejas). Del 4 al 8 de septiembre.

Del 4 al 8 de septiembre. Fiestas de Aravaca (Moncloa-Aravaca). Del 4 al 8 de septiembre.

Del 4 al 8 de septiembre. Fiestas de la Virgen de la Torre (Villa de Vallecas). Del 5 al 14 de septiembre.

Del 5 al 14 de septiembre. Fiestas de Ciudad Lineal . Del 5 al 15 de septiembre.

. Del 5 al 15 de septiembre. Fiestas de Nuestra Señora de la Soledad (Barajas). Del 9 al 21 de septiembre.

Del 9 al 21 de septiembre. Fiestas de Lucero. Del 11 al 21 de septiembre.

Del 11 al 21 de septiembre. Fiestas de La Ventilla (Tetuán). 12 y 13 de septiembre.

12 y 13 de septiembre. Fiestas de la Virgen de la Soledad (Hortaleza). Del 12 al 14 de septiembre.

Del 12 al 14 de septiembre. Fiestas Colonia El Bosque (Hortaleza). Del 19 al 21 de septiembre.

Del 19 al 21 de septiembre. Fiestas de San Miguel (Chamartín). Del 25 al 28 de septiembre.

Octubre

Fiestas del Barrio del Pilar (Fuencarral-El Pardo) . Del 8 al 12 de octubre.

. Del 8 al 12 de octubre. Fiestas vecinales del Barrio del Pilar. Del 9 al 12 de octubre.

Del 9 al 12 de octubre. Fiestas del Pilar (Salamanca). Del 10 al 12 de octubre.

Noviembre