El BOE lo hace oficial: habrá festivo en estas dos comunidades antes de Semana Santa y queda muy poco

Con el año ya iniciado, el próximo festivo que muchos tienen anotado en el calendario es la celebración de la Semana Santa que sin embargo, este año no llegará hasta ya finales de marzo y comienzos de abril. Sin embargo, existe una fecha concreta en el calendario que tiene que ver con un día festivo días antes de que empiece la Semana Santa y que sólo se va a celebrar en dos comunidades. Se trata del 19 de marzo de 2026 y que si bien es el Día de San José, además de ser el día del Padre, no es festivo en España en general, aunque la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia lo mantienen como día no laborable.

Lo confirma el BOE en el calendario de este año, así que en esas dos regiones será una jornada festiva justo antes de Semana Santa. En la Comunidad Valenciana, el Día de San José coincide además con el final de las Fallas. De hecho en esta comunidad, no es un festivo cualquiera sino que se trata del día grande, con la cremà de los monumentos falleros por la noche. En cambio en Murcia no hay una gran celebración como tal, pero sí se ha conservado por tradición el mantener el 19 de marzo como festivo. En ambos casos, los trabajadores tendrán ese jueves libre, mientras el resto del país tendrá que seguir con la rutina.

El BOE lo hace oficial: habrá festivo en estas dos comunidades antes de Semana Santa

Durante años, el 19 de marzo fue festivo nacional. Pero eso cambió. Desde hace tiempo, son las comunidades autónomas las que deciden si lo incluyen o no en su calendario. Y en 2026, solo dos lo han hecho: Murcia y Comunidad Valenciana. El resto, aunque celebren el día del padre lo mantendrán como un día laborable.

En Valencia el hecho de que el 19 de marzo, Día de San José, sea festivo tiene todo el sentido ya que es además el cierre oficial de las Fallas. Por eso se mantiene. En el caso de Murcia, es un festivo autonómico que no se quiere perder dado que históricamente se ha respetado. De este modo, estas dos comunidades van a ser las únicas en tener un pequeño respiro justo antes de que llegue la Semana Santa para toda España

Y en cuanto al resto del país, el 19 de marzo será laborable con total normalidad. De este modo, colegios, oficinas, tiendas etc…todo llevará el ritmo de siempre. Salvo en casos puntuales en algún municipio que lo declare festivo local, no será un día libre.

¿Y cuándo empieza Semana Santa este año?

La Semana Santa de 2026 cae más tarde que en otros años. El Domingo de Ramos será el 29 de marzo. Eso deja el festivo del 19 de marzo a solo diez días del arranque oficial. Es decir, para quienes libran en esa fecha, puede ser una oportunidad para una mini escapada previa o, simplemente, un descanso bienvenido antes del ajetreo de fin de mes.

El Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) serán festivos casi en toda España. Así que, con algo de suerte o combinando bien los días, algunas personas podrán encadenar varios días libres. Pero el 19 de marzo, insistimos, sólo se aplica en esas dos comunidades.

La fiesta de San José y la del Día del Padre

Más allá del calendario oficial, el 19 de marzo sigue siendo especial en todo el país. Aunque no sea festivo, ese día se celebra el Día del Padre. En muchas escuelas los niños preparan dibujos, manualidades o pequeños regalos. Es una fecha que sigue viva, aunque no esté marcada en rojo en todas partes.

¿Por qué se celebra ese día? Por San José. En la tradición cristiana, fue el padre adoptivo de Jesús. Siempre se le ha considerado un modelo de figura paterna, protector, trabajador y discreto. Por eso la Iglesia lo propuso como patrón de la familia y muchas culturas, incluida la nuestra, eligieron esa fecha para celebrar a los padres.

Así que sí: el 19 de marzo es el Día del Padre en toda España, haya festivo o no. Y en lugares como Valencia, la celebración se multiplica, ya que ese mismo día llega noche de la cremà.

El motivo por el que el Día del Padre ya no es festivo en España

Hubo un tiempo en que el 19 de marzo era fiesta nacional y nació en un colegio de Vallecas en el año 1948. Fue idea de una profesora, Manuela Vicente Ferrero, que escribía en el periódico El Magisterio Español con el seudónimo de Nely. Todo empezó cuando dos padres le comentaron en clase que les parecía injusto que existiera un Día de la Madre y no uno para ellos. Ella respondió que no había inventado el de las madres, pero que iba a crear el del padre. Y así lo hizo. Eligió el 19 de marzo, Día de San José, por su simbolismo como figura paterna en la tradición católica. La propuesta caló rápidamente, y en pleno franquismo, con fuerte carga religiosa, no tardó en extenderse como día festivo oficial.

Durante años fue así. Pero con la llegada de la democracia y la reforma del calendario laboral, el 19 de marzo dejó de estar entre los festivos nacionales obligatorios. Aun así, la celebración se mantuvo, sobre todo en colegios y en muchas familias, que siguen aprovechando la fecha, trabajen o no.