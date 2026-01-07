Calendario laboral 2026 en Cataluña: estas son las fiestas y puentes

Casi todavía entrando en un año recién estrenado, son muchos los que están hoy en día delante del calendario laboral 2026 en Cataluña para ver qué días hay festivos. Cuentan los días que quedan para tener fiesta. Hay que recordar que, por un lado, están las fiestas de la propia comunidad, luego las del estado, y también aquellas que pertenecen a las de la propia ciudad o municipio, donde también se suele hacer fiesta.

A ello se suman las propias del convenio de cada empresa y trabajador, y los festivos retributivos que puede cogerse cada empleado, y que marcan en cierta manera el calendario laboral 2026 en Cataluña de las empresas. De hecho, las organizaciones son cada vez más flexibles, en cuanto a entradas y salidas de las jornadas y también respecto a coger festivos para días propios si el trabajador así lo necesita de una manera justificada.

Cuáles son los días festivos del calendario laboral 2026 en Cataluña

1 de enero Año Nuevo jueves: es fiesta nacional y por tanto se celebra en toda España. Aunque el viernes no es festivo, hay quien se puede coger este día para hacer puente. Y hacer de esta manera que las vacaciones de Navidad sean todavía más largas.

6 de enero Reyes martes: todavía son fiestas de Navidad. Al ser martes, también hay trabajadores que se han podido coger el lunes 5 de enero como festivo, en un buen puente o macro puente si se ha tenido en cuenta el viernes día 2 también como día no laborable, según datos de la Generalitat de Cataluña.

3 de abril Viernes Santo: es otra fiesta nacional de inicio de la semana santa.

6 de abril Lunes de Pascua Florida: es una fiesta autónoma, día de Pascua, en el que se comen las tradicionales monas de chocolate en Cataluña.

1 de mayo Fiesta del Trabajo es viernes: es la fiesta nacional del día del trabajador y es festivo en toda España.

25 de mayo Lunes de Pascua Granada: no se trabaja en Barcelona porque es la segunda pascua, un día festivo, pero que no lo es en toda Cataluña.

24 de junio San Juan es miércoles: como fiesta de la comunidad catalana, se celebra el día de San Juan, de igual forma que en otras comunidades autónomas.

15 de agosto es sábado y día de La Asunción: fiesta nacional que suele ser en verano, para muchos en plenas vacaciones, y en este caso no coincide con puente festivo al ser sábado fin de semana.

11 de septiembre Diada Nacional de Cataluña es viernes: fiesta autonómica.

24 de septiembre Mare de Déu de la Mercè jueves: fiesta local de la patrona de Barcelona con sus actividades. Durante 2026 se va a celebrar en jueves, por lo que es posible que algunos barceloneses hagan entonces puente.

12 de octubre Dia Nacional de España es lunes: es la fiesta nacional.

8 de diciembre La Inmaculada es martes: también es fiesta en toda España. No destacamos el 6 de diciembre, que es festivo, siendo la Constitución porque es domingo, por tanto algunas personas harán puente el 7 de diciembre cogiendo este día como fiesta.

25 de diciembre Navidad es viernes: una de las más señaladas del calendario, puesto que además los niños no tienen colegio y están inmersos en las vacaciones de Navidad.

26 de diciembre San Esteban es sábado: se suele celebrar una comida con canelones y un segundo plato a base de carne, pato u otros, en toda Cataluña

Observaciones a tener en cuenta

Además de estos festivos autonómicos, cada municipio puede fijar 2 días festivos locales (por ejemplo, en Barcelona son 25 de mayo y 24 de septiembre, como hemos señalado anteriormente).

A destacar también que este 2026, hay ciertos días festivos caen en fin de semana (como el 15 de agosto o el 26 de diciembre), lo cual puede afectar al disfrute de puentes largos. También es el caso del 6 de diciembre, que es festivo, siendo la Constitución, pero cae en domingo, mientras que el 8 de diciembre es fiesta. Así algunas personas harán puente el 7 de diciembre cogiendo este día no laborable.

Posibles puentes en el calendario laboral 2026 en Cataluña