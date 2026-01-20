Luminous Party Run Madrid 2026: qué es, fechas, cómo apuntarse, precio de las entradas y recorrido

Salir a correr por Madrid es siempre uno de los propósitos de nuevo año de muchos, pero lo cierto es que cuesta más de lo que solemos reconocer. Cuando se practica en solitario, es habitual dejarlo para mañana, y ese mañana se convierte en una semana o un mes entero. Por eso están surgiendo nuevas propuestas pensadas para quienes quieren mantenerse activos, pero también divertirse y conocer gente. Te presentamos la Luminous Party Run Madrid y que este 2026 llega a la capital con su mezcla deporte, vida social y una escapada nocturna por la ciudad con luces de neón como protagonistas.

La Luminous Party Run es una carrera accesible para todos los niveles, tanto para aquellos que empiezan desde cero como para los que prefieren correr en grupo. La idea de la carrera consiste en hacer cinco kilómetros por el centro de Madrid con dos paradas para recuperar el aliento. Todos llevan accesorios fluorescentes, música y al final nos espera un afterparty. Una forma de moverse sin presión, sin tiempos oficiales y sin la sensación de estar compitiendo, que es lo que frena a muchos corredores principiantes. El evento llega por tiempo limitado y con plazas reducidas, lo que ha disparado el interés desde su anuncio. Por ahora las entradas están disponibles en la web de Fever, donde se ha presentado como una de las experiencias de running más sociales y divertidas del año. A continuación te contamos todas las claves para apuntarte, cuánto cuesta y cuál será el recorrido por las calles de Madrid.

Cuándo es Luminous Party Run: fecha y horario

La Luminous Party Run Madrid 2026 ofrece diferentes fechas y horarios, que pueden seleccionarse directamente desde el sistema de venta de entradas. Cada sesión dura aproximadamente dos horas y combina la carrera, de unos sesenta minutos con paradas incluidas, y una fiesta posterior que se prolonga cerca de cincuenta minutos. El punto de encuentro es siempre el mismo, la sede de Calle 365, situada en la calle Echegaray, 18, donde los participantes pueden dejar sus pertenencias antes de empezar.

El evento está dirigido a mayores de 18 años y se desarrolla siempre en horario nocturno. Al tratarse de una experiencia iluminada con accesorios fluorescentes y ambientación de neón, la organización recomienda acudir con ropa llamativa o prendas que reaccionen a la luz ultravioleta, aunque no es obligatorio. Allí mismo se entregarán collares, pulseras y otros elementos luminosos para completar el look.

En qué consiste

La Luminous Party Run convierte los 5 kilómetros de recorrido en un plan social pensado para que nadie se sienta solo. Está diseñada para que cualquier persona pueda participar sin importar su nivel, con un ritmo accesible y dos paradas en boxes para descansar, hidratarse y disfrutar de pequeñas sorpresas preparadas por la organización. Durante la carrera se anima a los participantes a hablar, hacerse fotos y disfrutar del ambiente nocturno de la ciudad sin la presión de un cronómetro.

Una vez completado el recorrido, comienza el afterparty en el mismo punto de partida. Allí esperan bebidas, snacks y un ambiente pensado para relajarse, charlar y conocer gente. La organización insiste en que este no es un evento competitivo, sino una manera de conectar con otros corredores mientras se descubre Madrid de una forma diferente. En total son unas dos horas que mezclan deporte, fiesta y turismo urbano.

Entradas: precio y cómo inscribirse

Las entradas ya están disponibles a través de Fever. El precio es de 24 euros por persona e incluye la participación en la carrera, el acceso a la fiesta posterior, dos bebidas o snacks y los accesorios fluorescentes que se entregan al finalizar.

Para apuntarse basta con elegir fecha y horario en el selector de tickets. Puedes correr el 20 de marzo o el 21 de marzo y el horario es a partir de las 18:00 horas. La primera tanda de entradas a 21 euros ya se ha agotado y actualmente está la segunda con ese coste de 24 euros. Una vez hecha la reserva, el asistente recibe toda la información necesaria, como recomendaciones de vestuario, puntos exactos del encuentro y detalles sobre el funcionamiento de las paradas. Si las plazas se agotan, la plataforma suele activar lista de espera, aunque se recomienda reservar con antelación porque el evento está previsto por tiempo limitado y porque como vemos, el precio va aumentando.

Recorrido de la Luminous Party Run Madrid

La carrera comienza y termina en Calle 365, la botillería de inspiración histórica que cambia de temática cada año y que se ha convertido en uno de los locales más singulares del centro. Desde allí comienza un recorrido urbano de 5 kilómetros que atraviesa varias zonas emblemáticas del distrito, y todo iluminado con accesorios de neón y acompañado por guías que nadie se desvíe y para mantener el ritmo.

El itinerario puede incluir tramos con superficies irregulares o iluminación variable, algo habitual en eventos nocturnos que recorren calles del centro histórico. Las dos paradas en boxes están situadas en puntos estratégicos del camino y ofrecen momentos para descansar, hidratarse, hacerse fotos y recoger algunos recuerdos fluorescentes. Al finalizar el recorrido, los participantes regresan al punto inicial para disfrutar del afterparty previsto como cierre de la experiencia.

La Luminous Party Run Madrid promete convertirse en uno de los planes deportivos más comentados del año gracias a su mezcla de actividad física, ambiente festivo y la oportunidad de conocer a personas con intereses similares. Un plan distinto para quienes buscan moverse, socializar y descubrir la ciudad iluminados por el brillo del neón.