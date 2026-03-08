Javier Paredes: «En la Guerra Civil murieron más mártires católicos que en tres siglos de persecuciones romanas»

Javier Paredes lleva décadas estudiando uno de los capítulos más oscuros y menos conocidos de la historia de España: la persecución religiosa desatada durante la Segunda República y la Guerra Civil. Ahora, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares rompe con el molde del libro académico y publica ¡Hasta el Cielo!: Mártires de la Segunda República y la Guerra Civil, un volumen de 180 páginas pensado para que cualquier lector, especialmente los más jóvenes, se enfrente a una realidad que cifra en nada menos que 10.000 mártires.

«La mayor persecución que ha sufrido la Iglesia Católica en 2.000 años», resume Paredes sin rodeos. «En los primeros meses de la Guerra Civil murieron más mártires que en los tres primeros siglos de las persecuciones romanas». Los números hablan por sí solos: mientras los historiadores calculan entre 2.000 y 5.000 víctimas en las persecuciones del Imperio Romano hasta el Edicto de Milán de Constantino en el año 313, solo los procesos de beatificación en marcha en España documentan a 10.000 personas ejecutadas exclusivamente por motivos de fe.

El título, una despedida al patíbulo

El título del libro no es arbitrario. Hasta el cielo era la frase con la que los condenados se despedían de sus seres queridos cuando sabían que iban a morir. «El padre se abrazaba a la esposa y le decía hasta el cielo. O la religiosa se abrazaba a sus compañeras de convento, o el sacerdote a su madre», explica Paredes. «Sabían que iban al martirio».

Un libro que, advierte su autor, resulta difícil de leer de un tirón pese a su brevedad. «Las personas a las que se lo he dado a leer me han dicho: ‘Oye, Javier, he tenido que dejar de leer. Se me llenaban los ojos de lágrimas’». Y no es para menos. Entre los casos que recoge figura el de un niño de 14 años ejecutado por negarse a quitarse el escapulario de la Virgen del Carmen. «¿Cómo se puede permanecer insensible, se tenga fe o no se tenga fe, ante el ejemplo de una criatura de 14 años que entrega su vida porque dice: ‘No, no me quito el escapulario. Puedes matarme».

Barbastro: el exterminio del 91% del clero

La obra se estructura por estamentos: obispos, sacerdotes, religiosas y laicos. El caso de Barbastro ocupa un lugar destacado. En aquella pequeña diócesis aragonesa, la persecución alcanzó una intensidad difícil de comprender: fue asesinado el 91% de sus sacerdotes. «La estructura de Barbastro hacía muy difícil esconderse. Son pueblos pequeños, se conocen todos. Y entonces les cazan como a conejos», explica Paredes. «¿Y por qué no exterminaron al 100%? Porque no pudieron. Pero si hubieran podido…»

Entre los mártires beatificados figura el obispo Florentino Asensio Barroso, cuyo suplicio Paredes no omite: «Le cortaron los testículos con una navaja, se los cosieron con bramante —el hilo con el que entonces se cosían los vientres de las caballerías— y le dejaron desangrarse en el hospital». Una práctica que, según el historiador, se repitió con numerosos sacerdotes.

«Los que asesinaron a estos mártires fueron socialistas, comunistas, anarquistas alentados por los masones»

Paredes rechaza la nebulosa terminológica con la que, a su juicio, se diluye la responsabilidad histórica. «El siglo XX no asesina a nadie. Los que asesinaron a estos mártires fueron los socialistas, los comunistas, los anarquistas alentados por los masones. Y eso es lo que se quiere tapar». El historiador recuerda que José Díaz, secretario del Partido Comunista, proclamó en un mitin en Valencia en 1937: «En las zonas donde dominamos hemos exterminado a la Iglesia y hemos llegado más lejos que los soviets».

La persecución no se limitó a las personas. «Yo he estudiado un partido judicial de Sacedón que tiene 20 pueblos. Ahí solo mataron a siete sacerdotes, porque no encontraron a más. Pero todas las iglesias y todas las ermitas las profanaron y las destruyeron». Para Paredes, lo que se quería era arrancar de raíz uno de los fundamentos de la cultura occidental: «La cultura occidental son tres patas: Roma, Grecia y cristianismo. Si de una mesa quitas una pata, se cae la mesa».

Entre los perfiles que recorre el libro destaca el del obispo Diego Ventaja Milán, mártir de Almería. Hijo de un humilde herrero, su madre tuvo que pedir limosna a las puertas de la Catedral de Granada para que pudiera estudiar, hasta que el pedagogo Andrés Manjón le rescató y le abrió las puertas de las universidades de Roma, donde acabaría obteniendo tres doctorados. «Mire usted, hoy día, los católicos de ahora no les llegamos ni a la suela de los zapatos a estos mártires. Y me incluyo», reconoce Paredes con humildad.

Ley de Memoria Democrática

Paredes no esconde su irritación ante la Ley de Memoria Democrática. «La memoria democrática quiere taparnos la boca. No nos va a tapar Pedro Sánchez a algunos historiadores la boca». Y recuerda que la Segunda República, presentada habitualmente como un período de libertades, fue en realidad «uno de los periodos de mayor persecución contra la prensa en la historia contemporánea de España: se cerraron cientos de periódicos». Las iglesias comenzaron a arder apenas un mes después de la proclamación de la República, en mayo de 1931.

El historiador conecta esta voluntad de silencio con declaraciones recientes, como las de la presentadora Silvia Abril en los Premios Goya, donde expresó su preocupación por el retorno de los jóvenes a la religión católica. También evoca el episodio de Rita Maestre irrumpiendo en sujetador en la capilla de la Complutense mientras se celebraba misa, con el grito: «¡Arderéis como en el 36!». «Es decir —concluye Paredes—, dejamos incompleto el trabajo. Hay que seguir».

‘Hasta el cielo’, de Javier Paredes, está editado por San Román. 180 páginas.