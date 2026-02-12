Cuándo es la Feria de Abril de Sevilla 2026: qué día es el pescaíto y otras fechas que hay que saber

La Feria de Abril 2026 ya se espera con ganas en Sevilla, donde muchos ya están pensando en trajes de flamenca, los farolillos que volverán a cubrir las calles del Real y de una programación que mantiene la esencia clásica, aunque llegue con un calendario algo más tardío de lo habitual. A medida que se acerca la primavera, las dudas más comunes se repiten: cuándo empieza, qué día es el pescaíto, cuánto dura y si se mantiene el formato corto que la ciudad recuperó hace solo dos ediciones. Y, como cada año, las fechas están condicionadas por la celebración de la Semana Santa, que a su vez está marcada por el calendario lunar.

Este detalle, que muchos visitantes pasan por alto, explica por qué la feria nunca cae en las mismas fechas y por qué los sevillanos ya están acostumbrados a que cada edición llegue con un baile de días distinto. En 2026 ese movimiento vuelve a producirse, aunque con una particularidad: la feria conservará el modelo tradicional de seis días, un formato que fue recuperado tras la consulta ciudadana de 2024, donde más de 100.000 sevillanos votaron a favor de abandonar el formato de sábado a sábado utilizado desde 2017. Con el calendario ya publicado por el Ayuntamiento, la edición de 2026 se presenta con una secuencia clara con la celebración del pescaíto la noche previa, el alumbrado para abrir oficialmente el Real y seis jornadas que combinan paseo de caballos, casetas privadas y de acceso libre, música, gastronomía y un cierre que, como manda la tradición, llega acompañada de fuegos artificiales junto al Guadalquivir. Además, la ciudad contará con un festivo local en plena semana de Feria y que será el miércoles 22 de abril, conocido como Miércoles de Feria, un día que suele concentrar una afluencia especialmente alta.

Cuándo empieza la Feria de Abril de Sevilla 2026

La Feria de Abril 2026 comienza el martes 21 de abril, día en el que el Real abre de forma oficial. Esa mañana ya habrá movimiento en las casetas, y desde primeras horas se verán los primeros enganches, carruajes y paseos a caballo por las calles principales del recinto. Es la primera jornada completa, y para muchos es la más cómoda para disfrutar del Real con cierto margen antes de la gran concentración de visitantes de finales de semana.

Conviene recordar que, aunque la apertura sea el martes, la feria arranca realmente la noche anterior, cuando tiene lugar el alumbrado de la portada y el encendido de las miles de bombillas del Real.

Cuándo es el pescaíto de la Feria de Abril

El tradicional pescaíto tendrá lugar el lunes 20 de abril, la noche previa al inicio oficial. Es una de las citas más esperadas por los socios de las casetas, ya que muchas celebran sus cenas internas con familiares y allegados. Para quienes no están vinculados a una caseta privada, el pescaíto sigue siendo igualmente un ritual que marca el comienzo emocional de la feria ya que es ese momento en el que los sevillanos se visten por primera vez para pisar el Real.

Durante el pescaíto se sirven los platos clásicos como pescado frito, tortilla de camarones, mariscos y vinos del sur, y se vive un ambiente de estreno que se diferencia del resto de la semana. Tras la cena llega el Alumbrao, cuando se enciende la portada y las calles del Real.

Aunque el pescaíto no forma parte de los días oficiales, sí es el punto de arranque emocional y el que marca el paso de los preparativos a la celebración pura. En 2026 mantiene su fecha habitual y se espera que concentre una gran afluencia, especialmente porque la Feria cae algo más tarde y coincide con un clima más cálido.

Cuánto dura la Feria de Abril de Sevilla 2026

La Feria de Abril 2026 durará seis días, desde el martes 21 hasta el domingo 26 de abril, manteniendo así el formato corto que la ciudad recuperó tras la votación de 2024. Este formato reduce la feria a menos días, pero concentra su actividad, creando un ambiente muy dinámico desde el primer momento.

El punto final llegará, como siempre, con los fuegos artificiales del domingo 26 de abril a las 23:59, un cierre que se sigue celebrando a orillas del Guadalquivir y que se ha convertido en uno de los actos más icónicos de la semana. Y en cuanto al festivo local, Sevilla volverá a tener como día no laborable el Miércoles de Feria, el 22 de abril. Esto provoca que esa jornada se convierta en una de las más intensas del calendario, con un volumen de público muy elevado tanto en el Real como en los alrededores.

Por último, la duración de seis días también favorece que las jornadas estén equilibradas ya que la Feria de Abril 2026 puede tener un inicio más relajado, un miércoles especialmente concurrido y un fin de semana que atraerá visitantes de toda Andalucía y del resto de España, repitiendo así los buenos datos de asistencia y actividad económica de las últimas ediciones.