Cinco heridos tras colapsar el techo de un instituto de Sevilla por una silla lanzada por un alumno

Cinco alumnos de unos 15 años han resultado heridos este martes tras el desprendimiento del techo de un aula del IES Miguel de Cervantes, en Sevilla. El incidente ha sido provocado por el lanzamiento de una silla por parte de un menor, según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

El suceso ha ocurrido en un centro ubicado en la calle Manzana, en el barrio de La Macarena. A a las 10.36 horas, varios testigos alertaron del colapso del techo de escayola de un aula situada en la segunda planta del instituto.

Algunos de los alumnos han sido trasladados al Hospital Universitario Virgen Macarena con heridas leves, principalmente contusiones e inflamación en manos y piernas a causa del desprendimiento. El aula donde se ha producido el incidente pertenece al programa de diversificación, destinado a atender necesidades educativas específicas del alumnado, según las citadas fuentes.

Tras el suceso, adelantado por ABC, hasta el lugar se han desplazado efectivos del 061, así como agentes de la Policía Local y Nacional y Bomberos. La dirección del centro ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha precisado que todo ha quedado en un «susto muy grande».