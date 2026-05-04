Las que entienden de moda ya llevan los vaqueros culotte blanco y así es como hay que combinarlos para elevar tus looks y estilizar tu figura

Con la llegada del verano, el armario se renueva con prendas frescas, versátiles y llenas de estilo, y los vaqueros culotte blanco se posicionan como una de las grandes tendencias de la temporada. Este tipo de pantalón, que combina la estructura del denim con un corte amplio y ligero, resulta ideal para los días cálidos. El color blanco, además, aporta luminosidad y frescura, reflejando mejor la luz y ayudando a crear looks más ligeros y veraniegos.

Los vaqueros culotte blanco se caracterizan por su tiro alto, pernera ancha y largo al tobillo o media pantorrilla, lo que los hace especialmente favorecedores para estilizar la figura. Suelen estar confeccionados en denim ligero o con algo de elasticidad, lo que aporta comodidad sin perder forma. A la hora de llevarlos, funcionan muy bien con prendas ajustadas en la parte superior para equilibrar volúmenes, como tops básicos, camisas anudadas o blusas ligeras. Natalie Bourchier, asesora de imagen y personal shopper, explica que el culotte va con todo tipo de cuerpo.

Así son los vaqueros culotte blanco

El color blanco, además, es un clásico estival que aporta frescura visual, refleja la luz y combina fácilmente con cualquier paleta cromática. Este tipo de denim se ha convertido en un imprescindible tanto en looks casuales como en estilismos más elegantes, adaptándose a diferentes edades y estilos personales sin perder modernidad.

Estos jeans destacan por su diseño amplio y estructurado, que los diferencia de otros modelos de denim. Entre sus principales características se encuentran:

Tiro alto: estiliza la figura y alarga visualmente las piernas

Pernera ancha: aporta comodidad y un aire sofisticado. Consuelo Guzmán, especialista en moda, arte e imagen personal, explica que es un jean que es ajustado en la zona de la cadera y después suelto, entonces la pierna nunca queda apretada.

Largo midi o a los tobillos: suele terminar entre la pantorrilla y el tobillo.

Tejido denim o elástico: permite mayor confort en verano.

Color estructurado: mantiene la forma sin ajustarse demasiado al cuerpo.

Versatilidad estilística: se adapta tanto a outfits formales como informales.

Efecto visual favorecedor: equilibra la silueta y aporta movimiento.

De qué manera llevar los vaqueros culotte blanco

La clave para lucir correctamente los vaqueros culotte blanco está en equilibrar proporciones. Al tratarse de una prenda amplia en la parte inferior, es recomendable combinarlos con prendas superiores más ajustadas o estructuradas.

«Es un jean que favorece mucho a las que tienen figura reloj de arena, pera y rectangulares», asegura Consuelo Guzmán. Los tops ceñidos, las camisetas básicas o las camisas metidas por dentro ayudan a definir la silueta y evitar un efecto demasiado voluminoso.

Los vaqueros culotte destacados de la temporada

Dentro de las opciones más buscadas destacan dos modelos que combinan diseño, comodidad y buen precio:

Jeans culotte tiro alto comfort de Zara

Con un precio de 27,95 euros, los jeans culotte tiro alto comfort, ofrecen un diseño sencillo y muy versátil. Su corte limpio y su tejido cómodo los convierten en una opción ideal para quienes buscan un básico de verano fácil de combinar y apto para múltiples estilos.

composición

97% algodón

3% elastano

Que contiene al menos:

Outer Shell

97% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Jeans Catherine culotte tiro alto de Mango

Disponibles por 29,99 euros, los jeans Catherine culotte tiro alto, presentan una silueta ligeramente más estructurada y elegante. Son perfectos para quienes desean un look más pulido sin renunciar a la comodidad del corte culotte. Su acabado cuidado los hace adecuados tanto para el día como para la noche.

Ambos modelos representan perfectamente la tendencia de los vaqueros culotte blancos y demuestran por qué esta prenda se ha convertido en un imprescindible del verano.

Ideas de looks con vaqueros culotte blanco

Estos jeans permiten crear una gran variedad de outfits según la ocasión: