Fin de semana de persecuciones en Madrid por culpa de la banda de ladrones de bancos que ha intentado robar dos sucursales con un camión grúa en los barrios de San Blas y San Chinarro (Madrid). En ambos asaltos, ejecutados durante las madrugadas del sábado y del domingo, los policías llegaron a tiempo de frustrar los robos. Ahora se ha abierto una investigación para atrapar a los delincuentes.

La Policía Nacional, los patrullas de Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y de los «zetas» le han ganado la partida en Madrid a los ladrones del camión grúa que en ninguno de los dos asaltos tuvieron tiempo de arrancar de cuajo el cajero del banco y cargarlo en el camión para huir con el botín. Se fueron con las manos vacías.

Ahora, la Policía Judicial ha abierto una investigación para detener a los cuatro ladrones. Según los testigos, cuatro encapuchados que escaparon a toda velocidad en un turismo BMW color negro, dejando abandonado el camión grúa, posiblemente robado, en la puerta de la sucursal. Los ladrones de cajeros con grúa se atreven ya a operar en Madrid capital, tras probar con éxito su método en las zonas rurales.

Robos en San Blas y San Chinarro

El primero de los asaltos de la banda de ladrones en Madrid tuvo lugar la madrugada del sábado en el barrio de San Chinarro. Allí se presentaron los delincuentes con un camión grúa dispuestos a arrancar el cajero de una sucursal bancaria. La llegada rápida de la Policía Nacional los puso en fuga.

Sólo 24 horas después, en la madrugada de este domingo, en el distrito de San Blas de Madrid, los ladrones del camión grúa se plantaron ante la sucursal del Banco de Santander en la calle Campezo. Destrozaron la fachada del banco arrancando la persiana metálica y cuando iban a arrancar el cajero con el brazo de la grúa, de nuevo la Policía llegó con rapidez poniéndolos en fuga. Allí quedó el camión grúa abandonado por los ladrones que huyeron por la M-21.

También un herido grave de bala

Sólo hace cuatro días, el pasado 8 de octubre, que la Policía Nacional tuvo que intervenir en la misma calle del distrito de Barajas por un herido muy grave de bala.

Allí, sobre las 20.15 horas, el Samur-Protección Civil recibió el aviso alertando de que un hombre de 39 años había sufrido una herida por arma de fuego que le causó lesiones en la cara, el cuello y el tórax.

Los servicios de Samur-PC han atendido a la víctima en el interior de la urbanización, para después intubarlo, estabilizarlo y trasladarlo al hospital de La Paz con pronóstico grave. La hipótesis policial es que el hombre estaba revisando unas armas de avancarga que poseía legalmente cuando se disparó por error en la cara con una de ellas.