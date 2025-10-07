La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a dos veteranos atracadores que juntos suman más antecedentes que años tienen en común, cerca de 150 entre ambos. Las imágenes de la cámara de seguridad de un taxi permitieron detener al más joven de los atracadores que con 42 años tenía un número similar de antecedentes. El segundo arrestado tiene más de 100 antecedentes con 59 años de edad.

La detención por parte de la Policía de éste último atracador con más de un centenar de antecedentes fue por un robo con violencia en un restaurante situado en la zona de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 4 de octubre, cuando la Policía recibió el aviso de un robo en curso con un cuchillo de grandes dimensiones. Los agentes que acudieron a la llamada recogieron testimonio a los empleados y testigos que les dieron la descripción del atracador. Poco después, en las cercanías, consiguieron detener al asaltante y recuperar los objetos robados.

La cámara de un taxi grabó al ladrón

Paralelamente, la Policía Nacional también ha detenido al otro atracador de 42 años y más de una treintena de antecedentes, gracias en parte a la cámara de seguridad de un taxi que grabó uno de sus últimos asaltos.

En concreto cometió dos atracos entre el 29 y el 30 de septiembre hasta que le detuvo la Policía. Su modus operandi era siempre el mismo: asaltaba a sus víctimas y comercios utilizando armas blancas y pistolas simuladas.

El primer robo fue en un restaurante de comida rápida en el municipio de Jinámar. El atracador, esgrimiendo un arma de fuego, robó los 200 euros de la caja. Un día después, ya en Las Palmas de Gran Canaria asaltó a un taxista al que robó la recaudación de 150 euros sin importarle que le grabara la cámara de seguridad instalada en el vehículo. La tercera víctima fue una mujer a la que atracó con un cuchillo en plena calle.

La Policía Nacional no tardó mucho en detenerlo y junto al otro atracador, ha sido enviado a prisión provisional, ya que tenía una orden de busca y captura para entrar en la cárcel por una condena por robos anteriores.