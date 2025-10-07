Un hombre de 66 años y nacionalidad española, ha sido detenido este martes tras atacar con cuchillos a sus vecinos y a la Policía tras una trifulca vecinal. El hombre ha recibido varios disparos en zonas no vitales tras ignorar las advertencias de los agentes. Finalmente ha sido reducido con una pistola eléctrica. El hombre ya había sido arrestado el mes pasado al protagonizar hechos similares.

El detenido ha sido trasladado a un hospital donde se recupera, herido de bala, bajo vigilancia policial y acusado de un delito de atentado contra agente de la autoridad

Los hechos han ocurrido en la calle Castillo de Simancas en torno a las 07.00 horas de hoy, cuando el 091 recibió una llamada de un hombre alertando de que su vecino estaba armado con dos cuchillos y le estaba echando agua por debajo de la puerta, todo en actitud muy agresiva.

El vecino ha atacado a la Policía

Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron al hombre fuera de control y le ordenaron en varias ocasiones que soltara los cuchillos y se entregara sin ofrecer resistencia.

Sin embargo, el individuo ignoró las órdenes de los agentes y arremetió contra ellos armado con los dos cuchillos. Uno de los policías de los zetas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) esquivó las puñaladas y disparó en defensa propia contra zonas no vitales del agresor, hiriéndole en varias ocasiones en la parte inferior del cuerpo.

Lejos de deponer su actitud, el agresor se atrinchero en su casa, de donde tuvo que sacarle la Policía Nacional tras reducirle con una pistola eléctrica.

Ahora se recupera en el hospital de La Paz, herido y acusado de un delito de atentado a la autoridad. El hombre ya había sido detenido por un suceso similar en el pasado mes de septiembre.