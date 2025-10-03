El Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido, en funciones de guardia, ha enviado a prisión provisional al hombre detenido por el asesinato de Antonio Campos, funcionario del Ayuntamiento de la localidad almeriense. El acusado se ha negado a declarar ante el juez.

El acusado, un marroquí de 23 años, está investigado por un delito de homicidio. La calificación definitiva se determinará a medida que avance la investigación judicial y policía. Tras resolver su situación, el Juzgado de Guardia se inhibió a favor del Tribunal de Instancia número 3, encargado de la investigación.

El rastreo de las cámaras de seguridad y de los posicionamientos de los teléfonos móviles han sido claves en la investigación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Almería para dar con el presunto homicida que mató al funcionario. Ahora, se revisa el caso para detectar algún posible encubridor del asesinato.

Detenido en cuatro días

El cuerpo de Antonio Campos Reyes fue encontrado el pasado domingo, dentro del maletero de su coche, un Volkswagen Passat de color blanco, en la barriada de San Agustín, en El Ejido, cerca de unas instalaciones hortofrutícolas. El cadáver tenía signos evidentes de haber sido víctima de un asesinato.

La familia de Antonio Campos, vecino de Berja, denunció su desaparición el pasado sábado, 27 de septiembre, a las 21:00 horas. A esa hora fue visto por última y las sospechas de que algo grave había ocurrido se acrecentaron cuando el historiador no llegó a Granada, ciudad a la que se dirigía para disfrutar de los actos dedicados a la Virgen de las Angustias.

La Guardia Civil arrancó la investigación de inmediato y sólo cuatro días después, la tarde del miércoles, detuvo al principal y único sospechoso del crimen en El Ejido.

Tras los registros correspondientes, practicados en la mañana del jueves, el detenido se negó a declarar ante los investigadores. Ya ésta mañana y tras ser puesto a disposición judicial, el acusado del asesinato de Antonio Campos se ha negado también a declarar ante la autoridad judicial y se ha decretado su entrada en prisión de forma provisional.