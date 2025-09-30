Ocho años después de los asesinatos de Andorra (Teruel), el ministro Fernando Grande-Marlaska está obligado a pagar la indemnización de 560.000 euros a las familias de los guardias civiles masacrados por el paramilitar serbio Igor el Ruso.

Después de que Norbert Feher, alias Igor el Ruso, fuese condenado a prisión permanente revisable por el triple crimen de un ganadero y dos guardias civiles en Andorra, se declaró insolvente.

Las familias de las víctimas reclamaron entonces las indemnizaciones al departamento de Marlaska y el Ministerio del Interior la desestimó obligando a las víctimas a recurrir en por lo Contencioso una vez finalizada la vía administrativa.

Ocho años después de los crímenes

Ahora, la Audiencia Nacional, ocho años después de los crímenes, ha sentenciado al Ministerio del Interior de Marlaska a indemnizar con 560.000 euros a la viuda del guardia Caballero con 300.000 euros y a los padres y hermanos del guardia Romero a 260.000 euros.

Los magistrados sustentan el fallo en la aplicación del principio de indemnidad, «una garantía fundamental para el servidor público», una vez que Norbert Feher se declaró insolvente. «El resarcimiento por la propia Administración resulta ajeno a la responsabilidad patrimonial.

La sentencia establece que a cualquier guardia civil o policía nacional siempre le debe indemnizar el Estado en el caso de que su agresor se declare insolvente, ya que les une esa relación con el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska. Lo novedoso es que la Audiencia Nacional hace recaer la indemnización en las familias de las víctimas ha que estas fallecieron tiroteadas por el asesino.

Ahora, el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska o la Dirección General de la Guardia Civil podrían recurrir la sentencia, para ello tienen un plazo de 30 días. Las víctimas esperan que finalmente y tras ocho años de calvario, Interior no intente privarles de nuevo de la indemnización.