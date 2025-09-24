El juez Peinado se querella contra Marlaska y Puente por acusarle de prevaricación

El juez Juan Carlos Peinado se ha querellado este miércoles contra los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Transportes, Óscar Puente, y les ha exigido que se retracten de las que el magistrado considera que son «acusaciones de prevaricación» hacia él.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha emprendido acciones legales para reclamar que se celebre un «acto de conciliación» con ambos cargos del Gobierno como paso previo para presentar una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias. Cabe recordar que ninguno de los dos ministros están obligados a acudir personalmente al acto de conciliación, dado que en estos casos vale con que estén presentes sus abogados o procuradores.

La demanda de conciliación relativa al ministro de Transportes ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid, mientras que la referente a Grande-Marlaska aún no se ha repartido desde el Decanato de los Juzgados de Madrid.

Fue el pasado 4 de julio cuando Grande-Marlaska aseguró que Peinado llevaba a cabo una «investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal» que quedaba «extramuros» y causaba «indefensión» a Begoña Gómez, algo que manifestó que «no ha visto en 30 años» de ejercicio como juez.

Grande-Marlaska realizó tales declaraciones en una entrevista en la que reprochó que Peinado no investigase «hechos concretos y perfectamente definidos». Así, reiteró las críticas que efectuó en una entrevista previa realizada ese mismo día.

Por su parte, Puente manifestó el pasado 30 de julio que la instrucción de Peinado era «un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro». Además, apuntó que el juez tenía «un propósito claro»: «Entrar en La Moncloa y grabar al presidente del Gobierno declarando en una causa penal, aunque sea en condición de testigo».

Otras demandas del Juez Peinado

El juez Juan Carlos Peinado ha extendido sus acciones legales más allá de los ministros del Gobierno, presentando varias demandas de conciliación adicionales, según han indicado fuentes jurídicas.

Entre los afectados se encuentra el analista político Antón Losada, quien habría realizado comentarios considerados por el magistrado como lesivos para su honor; la Cadena SER, que también habría difundido manifestaciones que Peinado considera injuriosas; y un particular, cuyo nombre no ha sido revelado, que habría hecho declaraciones públicas que el juez considera calumniosas.