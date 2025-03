OKDIARIO en la charla del juez Peinado: «Me queda fuerza para enfrentarme a situaciones difíciles»

El juez Juan Carlos Peinado, conocido por liderar la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha compartido reflexiones personales durante una charla de acceso restringido sobre el acoso escolar, tal como desvela en exclusiva OKDIARIO. En un evento enfocado en el bullying y cómo las artes escénicas ayudan a combatirlo, el juez ha mostrado su lado más humano y cercano. Ha sorprendido a los asistentes al revelar que él mismo fue víctima de acoso y que gracias a su carácter pudo superarlo.

«He sido víctima de acoso y a lo mejor yo en su momento no lo sabía. Por suerte quizás lo superé porque a lo mejor dispongo y todavía me queda un poquito de fuerza de voluntad para enfrentarme ante situaciones de conflicto y ante situaciones difíciles», ha confesado Peinado durante su intervención de media hora en el teatro Fernando Fernán Gómez, donde se mostró como un juez alejado del estereotipo adusto y serio que suele asociarse a la magistratura.

El juez ha relacionado esa experiencia personal del pasado con un papel que interpretó en una obra de teatro en su juventud. «Yo representé el personaje de Amal en la obra de Rabindranath Tagore, El cartero del Rey. Y a lo mejor eso provocó un sentimiento, el sentimiento de envidia. Y eso dio lugar a que a un tercero le surgiera la apetencia o la necesidad de convertirme a mí en una víctima», ha explicado el magistrado.

Deficiencias en Plaza Castilla

Durante su intervención, el juez Peinado también ha abordado la cruda realidad del sistema judicial español, poniendo en evidencia las carencias de infraestructura que afectan a la Administración de Justicia.

El magistrado denuncia que recientemente «la compañera que estaba de guardia de diligencias en el Juzgado de Instrucción de la Plaza de Castilla no pudo pronunciarse sobre peticiones de expulsión», debido a un apagón que dejó al juzgado sin Internet, impidiendo tomar decisiones urgentes. En concreto, impedir un vuelo en el aeropuerto de Barajas que se tenía que paralizar.

Peinado también ha aprovechado la ocasión para expresar su escepticismo sobre la aplicación efectiva de la Ley de Eficiencia Procesal, publicada en el BOE en enero de este año y conocida como la Ley Bolaños. «Yo estoy completamente convencido de que en el mes de octubre no se habrá hecho realidad nada de lo que ha dicho la ley», ha afirmado con rotundidad, añadiendo que «el papel todo lo aguanta».

Una de las declaraciones más reveladoras del magistrado fue su visión sobre la función judicial. «Aquí se ha hablado del concepto Justicia y porque hay personas que se creen que los jueces tenemos la misión de hacer justicia. Lamentablemente no, tenemos la misión de aplicar la ley. Y a veces la ley es muy injusta y nosotros somos conscientes de que la ley es injusta, pero no podemos hacer justicia», ha confesado el instructor del caso Begoña.

El juez, que se define como creyente «en el derecho natural, no en el derecho divino», afirmó que «hacer justicia es dar a cada uno lo que se merece. Y no siempre podemos dar a cada uno lo que se merece». Estas declaraciones evidencian la tensión entre la aplicación estricta de la ley y el concepto más amplio de justicia que, según el juez, a veces no coinciden.

Su lado más humano

El juez Peinado también sorprendió a los asistentes al romper con la imagen tradicional de los jueces. «Nos toca ir casi siempre con un traje oscuro. A mí me gustaría mucho más ir en deportivas», confiesa, añadiendo que existe un concepto generalizado de que los jueces son «personas muy distantes, muy serias, que incluso no tienen sentido del humor».

En su análisis sobre el acoso escolar, tema central del evento, el juez enfatizó la importancia de combatir no solo las acciones directas sino también las omisiones. «A mí me preocupa mucho que salgamos de aquí sin tener conciencia de que los que tienen unas enormes responsabilidades son los que tienen la posición de garante», ha subrayado, refiriéndose a aquellas administraciones públicas que tienen la obligación de garantizar que no se produzcan conductas de acoso.

Durante la charla, el juez Peinado también ha comprado la administración de justicia con el teatro, citando la obra de Calderón de la Barca El Gran Teatro del Mundo. «La Administración de Justicia es otro teatro. No es menos teatro que el que se interpreta aquí. Lo que pasa es que tenemos la suerte o la desgracia de que no tenemos guión», explicó.

En esta misma línea, definió tanto al juez como al fiscal como «personajes» dentro de este teatro judicial: «El personaje ese que se llama representante del Ministerio Público, conocido como la figura del fiscal. Si es un personaje, lo mismo que el juez, es un personaje», afirmó.

La intervención del juez Peinado, que actualmente dirige con el aval de la Audiencia provincial una de las investigaciones judiciales de mayor relevancia en España, ofreció una cara poco conocida del magistrado, quien demostró tener un discurso reflexivo sobre la justicia, el acoso escolar y su propia experiencia personal, alejándose de la imagen rígida y protocolar que suele asociarse con la magistratura española.