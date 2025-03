«Hacer justicia es dar a cada uno lo que merece, pero no siempre podemos». El juez Juan Carlos Peinado, que ha saltado a la fama tras imputar a Begoña Gómez, se ha pronunciado así en unas jornadas de acceso restringido sobre acoso escolar y en las que estaba OKDIARIO entre el público para recogerlo en exclusiva. En el madrileño teatro Fernando Fernán Gómez, el magistrado ha reflexionado sobre las limitaciones de la Justicia en España y ha rechazado la figura del «héroe».

Frente al director del citado teatro municipal, Juan Carlos Pérez de la Fuente, el juez ha sorprendido a los asistentes con un discurso alejado de la severidad que se suele asociar a su cargo. De pie, micrófono en mano y andando por el escenario, Peinado se ha quitado la imagen que aparece en los informativos en televisión y ha mostrado su lado más humano. Ha desvelado su pasión por el teatro y su convicción por su trabajo.

«Creo en el derecho natural, no en el derecho divino. Creo en el derecho natural, aquel que va ínsito en el ser humano. Y creo que hacer justicia es dar a cada uno lo que se merece. Y no siempre podemos dar a cada uno lo que se merece», ha declarado Peinado, revelando una visión personal que suele quedar oculta tras la toga.

Una de las metáforas más impactantes que ha usado el magistrado es la comparación entre la Administración de Justicia y una representación teatral, aludiendo a la obra El Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca.

«El juez es un personaje, lo mismo que el fiscal es un personaje. Aquí se ha estado hablando de personajes, pero a nadie se nos olvide la obra de Calderón de la Barca, El Gran Teatro del Mundo. La Administración de Justicia es otro teatro», ha comentado Peinado, rompiendo con la imagen solemne que suele rodear a la judicatura y generando un gran interés entre los profesionales del teatro presentes.

El juez ha compartido experiencias de su práctica diaria que ilustran el desfase entre lo que los ciudadanos esperan de la Justicia y lo que ésta puede realmente ofrecer: «Cuando tenemos cierto tipo de juicios, en la mayor parte de las ocasiones, las experiencias que se me producen son las siguientes: ¿Usted quiere que yo dicte una sentencia condenatoria contra esta otra persona a la que ha denunciado? Y me responden: No, yo lo que quiero es que no me vuelva a hacer lo que me ha hecho». Ante estas situaciones, Peinado admite su impotencia: «Discúlpeme, pero eso no está a mi alcance. Yo no puedo hacer eso».

Los estereotipos del juez

El magistrado también ha abordado con humor los estereotipos que rodean a su profesión: «Es cierto que tenemos un papel desagradable. Nos toca ir casi siempre con un traje oscuro. A mí me gustaría mucho más ir en deportivas. Pero solemos ser personas que todo el mundo tiene el concepto de que es alguien muy distante, muy serio, que incluso no tiene sentido del humor».

«Pero yo creo que aquí se está pudiendo comprobar que en este caso de la sorpresa es algo diferente», ha añadido, haciendo referencia al apodo que le habían asignado previamente los organizadores del acto. Este comentario generó las sonrisas en el público.

Por otra parte, en el contexto de unas jornadas contra el acoso escolar, Peinado ha mostrado su satisfacción por la labor preventiva que realizan quienes trabajan contra el bullying: «Para mí ha sido una sorpresa y una satisfacción ver lo que se hace para evitar estas situaciones. Todo eso da lugar a que nosotros [los jueces] no apareciéramos nunca en este triste escenario [los casos de acoso]».

Con estas palabras, el juez ha expuesto implícitamente que la intervención judicial llega cuando ya se ha producido el daño, y que la verdadera solución está en la prevención.

En relación con su experiencia tomando declaración a menores, Peinado ha revelado: «Tristemente, en algunas ocasiones se descubre que ya desde muy pequeños la capacidad de fabular es enorme. Y tristemente, la capacidad de fabular no surge del propio menor de edad, sino que surge inducido por un mayor de edad».

Una de las reflexiones más contundentes que deja el magistrado es su desmitificación del papel de los jueces: «Hay personas que se creen que los jueces tenemos la misión de hacer justicia. Lamentablemente no, tenemos la misión de aplicar la ley. Y a veces la ley es muy injusta y nosotros somos conscientes de que la ley es injusta, pero no podemos hacer justicia». Expone que frente al ideal filosófico de la justicia, está su práctica cotidiana, limitada por el marco legal vigente.