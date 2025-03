El recado del juez Peinado: «El silencio ante la barbarie no debe ser la norma suprema»

El magistrado Juan Carlos Peinado, actual juez instructor del caso que investiga a Begoña Gómez, ha elevado la voz contra la cultura del silencio y la indiferencia ante situaciones de injusticia. OKDIARIO ha presenciado su participación en las jornadas Artes escénicas contra el Bullying en las que el juez instructor ha protagonizado un discurso contundente y personal. Peinado ha sorprendido a los asistentes al alejarse del lenguaje jurídico para adentrarse en reflexiones sobre el acoso y sus devastadoras consecuencias.

«El silencio ante la barbarie no debe ser la norma suprema», ha sentenciado el magistrado en el escenario como si se tratase de un actor de renombre. Ha recordado el caso de Jokin, un adolescente vasco que se suicidó tras sufrir acoso escolar sistemático. Peinado relató con detalle la situación que llevó al joven a quitarse la vida: «Jokin, aterrorizado, no pudo contenerse un día en clase y se lo hizo delante de todos. Los matones le tiraron días después rollos de papel higiénico y, según el mismo testimonio, una profesora obligó a Jokin a recoger esos rollos.»

Con voz firme, el juez ha desgranado el calvario vivido por ese adolescente: «Otro día le acribillaron a balonazos en el gimnasio. Otro le obligaron a comer tierra. Otro le rompieron el aparato dental de una paliza». Estas descripciones, pronunciadas sin aspavientos pero con una emoción contenida, generaron un silencio sepulcral entre los asistentes, una veintena de expertos en teatro.

El juez ha subrayado que «no puede ser que se viva mejor en silencio, en el no te metas en líos, en esa indiferencia moral que es una gangrena de nuestra sociedad». Peinado ha apelado así a todos los presentes a romper con la cultura del silencio que, según él, es cómplice del sufrimiento de muchas víctimas que viven un infierno diario sin encontrar el apoyo necesario para salir de él.

El juez Peinado ha subrayado precisamente que no se puede callar ante situaciones de injusticia y no cabe la opción de no hacer nada. Así, ha criticado «la ley de la cuadrilla», mencionando que «la madre de uno de los presuntos agresores reprochó a la mamá de Jokin el haber roto la ley de la cuadrilla al denunciar la tortura que sufría su hijo». Esta situación, según el magistrado, ejemplifica cómo «una ley que se superpone y anula, al parecer, al sentido común o a la ley misma como norma que asegura la convivencia civilizada».

«Cuando se estaba celebrando el juicio para exigir la responsabilidad penal del suicidio de Jokin tuve la oportunidad de dictar la primera sentencia en España en la que se exigió responsabilidad administrativa a un centro, canalizado a través de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. Fue en el año 2005», ha recordado.

El evento, organizado por la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), ha reunido a diversas compañías teatrales que presentaron propuestas artísticas para combatir el bullying. Goyo Pastor, director del Área de Teatro Corporal de AEPAE y moderador del encuentro, ha presentado al juez Peinado como «la sorpresa» de la jornada, un título que el juez aceptó con humor.

«En la justicia no hay guión»

En un giro inesperado, el magistrado ha comparado la Administración de Justicia con el teatro, citando El Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca: «La Administración de Justicia es otro teatro. No es menos teatro que el que se interpreta aquí. Lo que pasa es que tenemos la suerte o la desgracia de que no tenemos guión», ha explicado, añadiendo que tanto jueces como fiscales son «personajes» dentro de esta representación judicial.

El instructor del caso más mediático actualmente ha criticado que «la sociedad fomenta el mito, fomenta al héroe», especialmente cuando «lleva aparejada una compensación económica desorbitada en algunas actividades deportivas como en el fútbol». Respecto a las situaciones de acoso, Peinado ha identificado el origen del bullying en «posiciones asimétricas» y en el deseo de «sentirse un héroe frente a sus amigos o ante terceros».

Entre las compañías participantes, una presentó su obra El Patio, protagonizada por tres niñas diferentes que viven la hora del recreo con preocupación, construyéndose su propio mundo en esa media hora. Un grupo valenciano mostró Bruno, el musical que lo cambió todo, que hace las delicias de los escolares por su música en directo. O, entre otros, la poeta Gemma Almagro expuso su espectáculo Las redes sin red, donde aborda tres casos reales donde adolescentes sufrieron acoso por el móvil.

Las jornadas concluyeron con un llamamiento colectivo a romper la cultura del silencio ante el acoso. Como sentenció Peinado, «la salud democrática de la sociedad, de las familias, de los ciudadanos, exige que esta brutalidad no salga gratis, no quede impune, no se anegue en ritos tribales no escritos que hacen del silencio ante la barbarie la norma suprema». Un mensaje que, viniendo de un juez instructor más observado del momento, ha resonado con especial fuerza.