Un juzgado de Madrid ha dejado en libertad como investigada por tentativa de homicidio a la madre que ha intentado asesinar a su hija de diez años disolviendo pastillas en un yogur. La mujer, de origen paraguayo, sufría una depresión por cuestiones sentimentales y tras envenenar la comida de su hija intentó suicidarse de la misma manera.

Fueron los hermanos mayores de la niña los que dieron la voz de alerta el pasado 9 de septiembre y los Servicios de Emergencias los que salvaron la vida a la niña y a su madre tras ingerir una alta cantidad de antidepresivos mezclados con un yogur.

Los hechos ocurrieron en la calle Amos de Escalante, ubicada en el barrio de Pueblo Nuevo en Ciudad Lineal, Madrid, donde la madre vivía junto a sus hijos, la niña de 10 años y otros dos hijos mayores.

Fueron los dos hijos mayores de la mujer, con la que compartían la vivienda, los que dieron aviso a las autoridades al sospechar de lo que había ocurrido. Según relataron a la Policía, horas antes del suceso la novia de uno de ellos había visto a la madre ir al baño a vomitar, pero no le dio mucha importancia a la situación debido al estado en el que se encontraba la mujer que sufría un cuadro depresivo. Después de eso, la mujer y su hija se quedaron dormidas y el otro hijo se fue al gimnasio.

Una nota de despedida

Cuando uno de los hijos regresó al domicilio familiar, nadie le abrió la puerta y llamó a su hermano para que acudiese con las llaves. Ese fue el momento en el que se encontraron con las dos víctimas en la habitación, inconscientes y sin responder a ningún tipo de estímulos.

La mujer había dejado una nota de despedida después de envenenar el yogur de su hija y tomarse una gran cantidad de tranquilizantes. Sus hijos advirtieron a los especialistas de emergencias que no era la primera vez que la mujer intentaba quitarse la vida. Ambos confirmaron que su madre «padece depresión desde hace un tiempo por motivos sentimentales, y ya había manifestado en varias ocasiones su intención de quitarse la vida».

La mujer fue detenida allí mismo por la Policía Nacional y conducida a un centro hospitalario bajo custodia policial. Tras recuperarse y prestar declaración ha sido puesta en libertad por el juzgado como investigada por la tentativa de homicidio de su hija menor de edad.