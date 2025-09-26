Cientos de fieles de la iglesia de La Luz del Mundo celebrarán este fin de semana su congreso nacional en Barcelona, mientras la justicia de EEUU investiga a la secta por los delitos de banda criminal, tráfico de menores y explotación sexual.

Los ex adeptos de La Luz del Mundo la definen como «una secta política religiosa, es un cártel criminal». Su líder, Naasón Joaquín García, se presenta como «Apóstol de Jesucristo» y lidera una congregación, secta para algunos, con epicentro en México y tentáculos por todo el mundo, también en España.

Mientras sus seguidores en España se reúnen en Barcelona, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al líder de la secta y a otros cinco cómplices, entre ellos su madre y su sobrino, de formar parte de una red criminal que se dedicaba a captar mujeres y niños para abusar sexualmente de ellos y disfrute de sus líderes. Especialmente del antiguo líder, padre del actual «apóstol» Naasón. Varios de ellos, incluida la madre de Naasón, han sido detenidos hace 15 días en Chicago y Los Ángeles (EEUU) y otros se encuentran fugados.

Tres días de la secta en Barcelona

Según el programa de la convención nacional de la iglesia de La Luz del Mundo en Barcelona, los actos comenzarán este viernes a las 10:00 de la mañana. Esta jornada los adeptos de la congregación recibirán doctrina titulada «Instrucción a los hijos» y los actos se prolongarán durante once horas.

El sábado el congreso orbitará alrededor del tema: «El Principio de autoridad» a lo que seguirá la «Santa Cena» y un «Memorial Sagrado».

El domingo, los adeptos dedicarán toda la jornada a la meditación, en total cerca de ocho horas y siempre dirigidos por sus «expositores».

Los expertos alertan del peligro de la secta

La Luz del Mundo es un grupo con poder en las instituciones de México, donde han tejido importantes redes y alianzas con el poder político, judicial y económico. En los territorios que son destino de sus ciudadanos, como EEUU y España, se han preocupado de congregarlos, ofreciendo espacios de convivencia y refuerzo de identidad.

Precisamente, su implantación en España es algo que preocupa a Luis Santamaría, investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). «En los últimos años, La Luz del Mundo se ha extendido por todo el territorio español, en una operación de proselitismo sigiloso que se dirige al público hispanoamericano y, especialmente, a los inmigrantes de origen mexicano», explica Santamaría.

«Una secta con líderes sin escrúpulos»

«Es importante conocer sus movimientos en España porque no se trata de una iglesia evangélica como quieren aparentar, sino de una secta que, a punto de cumplir un siglo de vida, ha supuesto un sistema de sometimiento grupal a unos líderes sin escrúpulos», puntualiza el investigador. Santamaría es autor del libro «A las afueras de la cruz. Las sectas de origen cristiano en España», donde dedica un capítulo a la iglesia de La Luz del Mundo.

No es el único que califica como secta a la iglesia de La Luz del Mundo. También las autoridades norteamericanas, que inciden en la manera de operar del grupo con sus adeptos. En Estados Unidos les acusan de exigir obediencia ciega a los líderes, expoliar con donaciones a las víctimas y blanquear los beneficios creando un auténtico imperio económico.