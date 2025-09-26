Naasón Joaquín García, el «apóstol» de la Iglesia de La Luz del Mundo, cumple en Estados Unidos una condena de 16 años de prisión por abuso sexual de tres menores, mientras miles de sus adeptos celebran su convención anual en Barcelona este fin de semana.

La Luz del Mundo tiene abierta una investigación por la Fiscalía de México, el país de origen del grupo, que no se ha traducido en detenciones ni sentencias debido a la penetración del grupo en los estamentos políticos y judiciales del país centroamericano.

En Estados Unidos, La Luz del Mundo no goza de la misma protección que en México o del desinterés con el que se le sigue en España, donde sigue avanzando a un ritmo desenfrenado. En el país de Trump, el Departamento de Justicia persigue a la secta y el día 10 de septiembre ordenó detener a la madre del líder, a su sobrino y a otros tres miembros de la cúpula que se han fugado de EEUU.

La Luz del Mundo, banda criminal

El Departamento de Justicia de EEUU investiga a la Iglesia de La Luz del Mundo por funcionar como una organización criminal para lucrarse y explotar sexualmente a sus adeptos.

La justicia norteamericana acusa a los cinco, y también al líder Naasón Joaquín de participar en los delitos de explotación sexual de menores, pornografía infantil y blanqueo de capitales de los beneficios arrebatados a los seguidores del grupo pseudo religioso.

Según el Departamento de Justicia «los acusados se valían de la Iglesia de La Luz en el Mundo para captar a mujeres y niños, obligarles a viajar y a participar en actos sexuales». También les acusan de someter a los adeptos a trabajos forzados y lucrarse de todo ello.

Todo esto se traducía en una vida de lujo y placeres para el líder de la iglesia, Naasón Joaquín, acostumbrado a los viajes internacionales, los hoteles caros y los coches de lujo.

Luis Santamaría, investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), se refiere en estos términos al líder de agrupación que él considera una secta de las más potentes en la actualidad: «No es casualidad, ni fruto de la sola maldad personal, que su líder actual, Naasón Joaquín, esté en la cárcel, y aún le quede un largo y oscuro panorama judicial por delante… Porque, según cuentan multitud de ex adeptos y testigos presenciales, Naasón (al que sus adeptos siguen defendiendo y considerando «el Apóstol de Jesucristo») es hijo y nieto de abusadores sexuales, con la complicidad familiar y del círculo de liderazgo de la secta».

En 2019, tras la detención de Naasón, la iglesia de La Luz del Mundo utilizó su poder económico para coaccionar a las víctimas y a los testigos. Finalmente, el líder confesó haber abusado de tres niñas para evitar una sentencia mucho más abultada que los 16 años de cárcel a los que se le condenó.

Ahora, Naasón Joaquín García ha negado esta semana las nuevas acusaciones de la justicia de EEUU. El ya condenado por anteriores delitos sabe que las nuevas acusaciones de liderar una red de explotación sexual y blanqueo de dinero junto a su madre y al resto de la cúpula de La Luz del Mundo le pueden costar una condena de cadena perpetua.