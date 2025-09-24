Cristobal, alias el Toba, el frutero de Valdeavero (Madrid), acepta una condena de 98 años de prisión por violar a diez menores, a cambio de que no se celebre el juicio en su contra que hoy arrancaba en la Audiencia Provincial.

El que fuera frutero de la localidad madrileña de Valdeavero, ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena íntegra que le pedía la Fiscalía, frente a los 105 años de prisión que solicitaban algunas acusaciones particulares por las violaciones. En cualquier caso, el frutero cumplirá como máximo 20 años de cárcel efectivos por violar a diez niños, tal y como marca la ley en estos casos.

El acuerdo entre el frutero de Valdeavero y las acusaciones se ha alcanzado justo antes de que comenzar a celebrarse en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio a Cristóbal L.C.. Este iba a ser el tercer juicio que afronta por presuntas agresiones sexuales a menores y en el que la Fiscalía pedía para él la pena más alta, 98 años.

Segunda condena por violar

El acusado, que regentaba una frutería en Valdeavero, ya fue condenado en el año 2023 a 19 años de cárcel, diez años de libertad vigilada y a no trabajar con menores durante 25 años, por corrupción de menores y agresión sexual a un menor. Por esa sentencia condenatoria ingresó en la cárcel, donde permanece cumpliendo la pena.

Sin embargo, en otro juicio celebrado en febrero de 2024 el frutero fue absuelto de los delitos de abuso sexual por embaucamiento a menor de 16 años, corrupción de menores y exhibicionismo por los que estaba acusado.

Reconoce los hechos

De cara al inicio de este tercer juicio el acusado ha reconocido los hechos que le imputa la Fiscalía y las acusaciones particulares.

El frutero ha entrado a la sala de vistas con la cabeza parcialmente tapada, aunque el tribunal le ha exigido que se destapara para confirmar el acuerdo, lo que ha hecho sin llegar a pedir perdón a las víctimas.

Así ha aceptado los 98 años de prisión que solicitaba para él la Fiscalía por violar a cinco menores de 16 años con violencia o intimidación, diez años por cada víctima. También ha reconocido otros tres delitos continuados de abuso sexual sobre menor de 16 años, a razón de seis años de pena por cada caso y dos delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con acceso carnal cometido con violencia o intimidación por los que ha sido condenado a 15 años por cada víctima.

En concepto de responsabilidad civil, el frutero tendrá que hacer frente a 154.000 euros destinados a las diez víctimas, que tenían entre 4 y 12 años cuando ocurrieron los hechos por los que el acusado fue arrestado en diciembre de 2020.

«Se lo ha pensado mejor esta noche»

La letrada del acusado, Marina Fernández, ha explicado que Cristóbal les ha comunicado esta mañana que «se lo había pensado mejor durante esta noche y ante juicio mediático que se estaba haciendo de él, y por sus hijos, quería evitar ir a juicio».

El letrado de cuatro de las familias denunciantes, Juan Manuel Medina, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y ha precisado que la inclusión expresa de que el condenado cumplirá un máximo de 20 años de cárcel es innecesaria porque es «lo que marca la ley» genéricamente, salvo para determinadas excepciones que no se dan en este caso.

Sí ha criticado el letrado, que el juicio se pospusiera hace un año para finalmente llegar a esta conformidad, ya que las víctimas y sus familias han tenido que esperar este tiempo de más.

«Los niños nunca mintieron»

La abuela de uno de los menores agredidos por el frutero ha valorado, visiblemente emocionada, que el acusado reconozca los hechos y quede claro «que todo era cierto, que los niños no han mentido jamás en estos cinco años» y han sido «unos valientes» que iban a declarar en la Sala frente a su agresor.

«Ya se puede decir que es un pederasta, un depredador sexual condenado por violar niños», ha dicho el padre de otro de los menores, que ha celebrado que éstos no tengan que pasar «por el calvario» de un juicio y «revivirlo todo otra vez».