Centenares de personas se han manifestado este domingo en la localidad madrileña de Valdeavero para pedir el reingreso en la cárcel del frutero del pueblo acusado abusar sexualmente de a más de una docena de menores. Los vecinos de este municipio han exigido cambios legales que amparen a los más pequeños de los pederastas. Lorena y Lucía, dos madres de víctimas del presunto pederasta, se han pronunciado en este sentido. Lamentan que el hombre fue puesto en libertad provisional el pasado mes de octubre con la orden de presentarse una vez a la semana en el juzgado, y de mantenerse alejado 500 metros del pueblo y de los menores, pero sin que se le haya impuesto ninguna medida telemática para poder localizar su paradero.

Durante la manifestación, Luisa Castro, alcaldesa de Valdeavero, ha admitido que ni comprende ni comparte el fallo del Juzgado número 5 de Alcalá de Henares de excarcelar al vecino de esta localidad de unos 1.500 habitantes, situada a 48 kilómetros de la capital y cerca de la frontera con Guadalajara.

«Esperamos que se acepten los recursos presentados y se adopten medidas cautelares hasta que se celebre el juicio», ha indicado Castro, como recoge EFE. Además, ha insistido en que el acusado debe volver a estar entre rejas «para garantizar que no intimide» a los niños del pueblo ni abuse de otros. En este sentido, ha solicitado a sus conciudadanos que informen a Policía o Guardia Civil si detectan su presencia en este municipio.

A lo largo de los parlamentos se han registrado multitud de aplausos en apoyo a los familiares de las víctimas. Muchos de ellos han protagonizado escenas de dolor y han roto en llanto, mientras se coreaban lemas como «Los niños no se tocan», «Todos contra la pederastia» o «Los niños no mienten, los pederastas sí».

«La Justicia alega lo mismo para ponerle en libertad ahora que para meterle en prisión», ha afeado una de las madres: «Antes era un depredador sexual que no se podía contener, ahora ya no lo es. Antes no tenía arraigo, ahora lo tiene y tiene que estar con sus hijos. Antes había riesgo de fuga y ahora ya no lo hay».

Igualmente, ha criticado que «esté campando a sus anchas» y ha admitido su miedo a que vuelva al pueblo en algún momento. Mientras, otra madre, Lucía, apunta que sus hijos «están destrozados». Ni duermen ni quieren salir, siguen en tratamiento psicológico y han dado cuatro pasos para atrás» desde que saben que «el monstruo está en la calle».

También ha intervenido en el acto el padre de uno de los niños para denunciar que «depredadores mantengan su libertad de movimiento pese a que se reconozca su peligrosidad». A continuación, ha lamentado que el sistema judicial dé «más garantías al presunto delincuente que a las presuntas víctimas».

Recuerdo a Alex

Del mismo modo, ha habido también numerosas muestras de solidaridad con los familiares de Alex, el niño de 9 años asesinado en Lardero (La Rioja) hace unas semanas por un hombre que estaba en libertad condicional tras haber sido condenado por el asesinato y agresión sexual a una joven, cinco años después de haber sido sentenciado por otra agresión sexual.

Lectura del manifiesto en la concentración. (Foto: EFE)

En relación al presunto abusador de Valdeavero, cabe destacar que tiene 47 años y fue detenido y encarcelado el pasado diciembre de 2020 tras una investigación que llevó a cabo la Guardia Civil por la denuncia de la madre de una víctima. Este niño se negó a jugar con el hijo del presunto agresor y confesó los abusos que había recibido supuestamente por parte de este hombre en la frutería.

El presunto agresor llevaba asentado en el municipio más de una década y se desconoce desde cuándo realizaba los supuestos abusos, denunciados ya por catorce víctimas menores de 13 años y por un mayor de edad, que ha reconocido haberlos sufrido también. Tanto la acusación particular como la popular han recurrido la decisión del juez de poner en libertad provisional al acusado, al que también se prohíbe salir del territorio nacional.