La desesperación en Afganistán desde la llegada al poder de los talibanes es absoluta. Tanto es así que algunos padres están literalmente vendiendo a sus hijas para conseguir algo de dinero. Es el caso que ha mostrado la televisión estadounidense de CNN. En el desgarrador vídeo se ve cómo una familia vende a su hija por 2.000 dólares a un hombre de 55 años. Ella sólo tiene 9 años y está completamente aterrada.

El vídeo es completamente angustioso y muestra la secuencia completa del terrible momento. Desde que la pequeña Parwana Malik se arregla y pinta para prepararse a su nuevo ‘dueño’, hasta que su padre, Abdul Malik, negocia con el pederasta que se quedará con su hija. Él, desesperado, suplica que la trate bien y que no la golpee nunca. El comprador, dice que no lo hará.

La situación de hambruna total que vive Afganistán estaría detrás de este terrible suceso. El padre de la familia explica a la CNN que no tiene ni «trabajo, ni dinero, ni comida» y que tiene que «vender» a su hija porque no tiene «otra opción». La niña también justifica así tener que separarse de sus padres: «Mi padre me ha vendido porque no tenemos pan, arroz ni harina. Mi padre me vendió a un anciano».

Después de que Abdul Malik llega al acuerdo de recibir 2.000 dólares por su hija, llega el momento más desgarrador. El vídeo muestra cómo la pequeña está junto al pederasta que será su nuevo dueño. Es el momento de la presentación. Ella está cubierta con un nihab que sólo deja ver su rostro, pero no lo quiere mostrar y se tapa la cara con sus propias ropas.

No puede contener el llanto. Mientras, el pederasta no muestra ningún tipo de compasión y la agarra con fuerza para arrastrarla fuera de la casa y llevársela secuestrada. La pequeña intenta, en vano, regresar con su familia pero su nuevo dueño la saca prácticamente a rastras.

9 year old girl sold to pedophile for $2,000 in Afghanistan. pic.twitter.com/Gxql8tqH9Y — Rita Panahi (@RitaPanahi) November 6, 2021

Los activistas de derechos humanos afirman que ha habido un aumento en el matrimonio infantil desde que los talibanes se apoderaron de Afganistán. La crisis humanitaria ha empeorado desde la toma de poder de los radicales islamistas. Más de 20 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria y 3,2 millones de niños padecen desnutrición aguda.