El hermano menor de edad del rapero español de origen magrebí, Morad, ha sido detenido en Molins de Rei (Barcelona) acusado de apuñalar con un cuchillo a otros tres menores solo para divertirse durante las fiestas mayores del pueblo.

En el incidente ha participado otro agresor que ha sido identificado por la Policía y consiguió darse a la fuga. Se investiga una segunda agresión a otro joven ocurrida el día anterior, con el hermano de Morad también como principal sospechoso.

Los tres menores heridos por arma blanca fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladados al Hospital San Juan de Dios con lesiones leves. Un de los heridos supuestamente a manos del hermano de Morad sufrió un corte profundo en la cara . Los otros dos menores sufrían heridas menos graves, también provocadas por armas blancas.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 2:00 horas de la madrugada, cuando un grupo de jóvenes alertó a una patrulla de la Guardia Urbana denunciando que habían sido víctimas de una agresión con arma blanca. Los agentes reaccionaron rápidamente y previendo que los agresores intentarían huir del pueblo, localizaron al supuesto culpable frente a la estación de Renfe, donde fue detenido.

Los apuñaló por diversión

El hermano de Morad y su cómplice, simplemente atacaron a las víctimas por diversión. Fuentes policiales cuentan que el detenido atacó a los menores de edad en Molins sin que mediara ningún enfrentamiento previo.

La hipótesis principal es que el hermano de Morad habría actuado por diversión. En la agresión participó también otro menor, que ya está identificado pero todavía no ha sido arrestado. La Policía investiga también una agresión el día anterior a otro joven que sufrió heridas leves en la cabeza, sospechando que se podría tratar de los mismos autores.

Los antecedentes de Morad

Morad El Khattouti El Horami, conocido simplemente como Morad, es un rapero y compositor español de origen marroquí. El rapero es conocido por su música pero también por sus problemas con la ley.

En diciembre de 2024, Morad pactó aceptar una condena de dos años para evitar volver a la cárcel. El rapero se había saltado el confinamiento en julio del 2021, agredió a un mozo de escuadra y llevaba una porra extensible ilegal.

El juez le suspendió la pena a cambio de no volver a delinquir en dos años y medio y pagar una multa de 1.728 euros. Morad acababa de salir de prisión de cumplir otra pena de seis meses de cárcel.