La Guardia Civil ha detenido a los asesinos que mataron a tiros a dos hermanos en Casarrubios (Toledo) en diciembre de 2023. Las víctimas, miembros de un clan familiar de Fuente El Saz (Madrid) fueron citados por el asesino en un camino rural de la localidad toledana y acribillados a tiros.

La Guardia Civil siempre tuvo claro que en el crimen habían intervenido varios tiradores. Ahora, los agentes han detenido a dos personas acusadas del doble crimen.

Uno de los implicados ha sido arrestado en Badajoz, se trata de un conocido feriante al que los guardias seguían la pista desde hace meses.

Fueron varios asesinos

Los cadáveres de los dos hermanos fueron localizados por sus familiares en un camino rural a un kilómetro del casco urbano, junto a un chalé cuyos dueños no estaban en casa cuando sucedió el crimen.

Uno de los cuerpos estaba en el interior del vehículo, en el asiento del conductor, y el hermano yacía tumbado en el suelo, junto al coche a menos de dos metros del vehículo. En el lugar del crimen se recogieron casquillos de armas cortas y largas. La Guardia Civil también documentó varios impactos de bala en el turismo, que pertenecía a la madre de ambos, y también en la puerta de acceso al chalé.

Fue una emboscada

Según la familia de las víctimas, José y Antonio Yobano, de 45 y 49 años, habían viajado desde Madrid hasta Casarrubios para ver camiones y comprar uno. Ambos residían en Fuente El Saz del Jarama (Madrid) a más de 100 kilómetros de distancia del lugar del crimen.

Las víctimas tenían antecedentes por riñas tumultuarias y por delitos contra la seguridad vial y las diligencias están declaradas secretas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Illescas (Toledo) que lidera la investigación.