La Fiscalía Provincial de Madrid solicita prisión permanente revisable para G. P. S., un hombre de origen búlgaro que asesinó de varias puñaladas a su hija de seis años de edad y a su pareja en el domicilio que compartían en Móstoles (Madrid). El juicio por el doble crimen arranca este jueves en la Audiencia Provincial de Madrid.

El representante del Ministerio Público le imputa dos

delitos de asesinato. El escrito de acusación señala que G. P. S. mantuvo une relación sentimental con I. D. S. «marcada por la ausencia de valores comunes de respeto y de convivencia».

El acusado, según la Fiscalía, tenía un comportamiento «controlador» con su pareja hasta el punto de pegarle y de prohibirle ir al gimnasio «lugar al que acudía la misma para fortalecerse ante el miedo que sentía».

Degolló a la niña

Según el fiscal, sobre las 12:00 horas del 6 de noviembre de 2022, el acusado se encontraba en el domicilio familiar en compañía de su mujer y su hija. En ese momento las atacó con un cuchillo de cocina de gran tamaño.

«La intención y el único propósito del acusado era el de acabar con la vida de éstas. De forma directa se abalanzó con el arma sobre las mismas, asestándoles con brutalidad numerosas cuchilladas por todo el cuerpo, causándoles la muerte». Apunta el escrito de la Fiscalía, cuya lectura desvela que el acusado degolló a la menor.

41 puñaladas

El acusado, según la Fiscalía, le asestó 21 puñaladas a su pareja, que murió debido a una de las cuchilladas que recibió en el pecho.

La niña fue degollada y rematada a cuchilladas en la espalda. En total, la menor recibió 20 puñaladas por parte del asesino. El agresor fue detenido en el mismo domicilio sobre las 22:00 horas, residía legalmente en España y no tenía antecedentes policiales ni judiciales.

Ahora se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable por el asesinato de la menor y a otros 25 años de prisión por el crimen de su pareja.