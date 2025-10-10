La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años por un violento atraco con cuchillo a una taxista en la localidad de Vecindario (Las Palmas). Durante la agresión en la que la víctima sufrió una rotura en sus gafas, el detenido consiguió arrebatarle la cartera.

Los hechos se produjeron la noche del 30 de septiembre mientras la víctima prestaba servicio en su taxi. Sobre las 23:00 horas, un pasajero le solicitó un traslado a una calle de Vecindario. Al llegar al destino, el autor de la agresión se abalanzó sobre la conductora buscando su cartera. Tras un forcejeo consiguió quitársela y salir huyendo.

La víctima salió tras él al no poder pedir auxilio por encontrarse en una zona poco transitada, sin poder alcanzarlo. Pero gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo, los guardias civiles han podido constatar la agresión e identificar al autor.

A partir de esta información, la Guardia Civil ha conseguido localizar al sospechoso y detenerlo, se trata de un conocido delincuente de la zona.

Las diligencias han sido remitidas junto al detenido al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) acusado de un robo con violencia y otro delito de lesiones.

Detenidos con 150 antecedentes

Sólo hace unos días que la Policía Nacional detuvo en Gran Canaria a dos veteranos atracadores que juntos suman más antecedentes que años tienen en común, cerca de 150 entre ambos.

De nuevo, las imágenes de la cámara de seguridad de un taxi permitieron detener al más joven de los atracadores que con 42 años tenía un número similar de antecedentes. El segundo arrestado tiene más de 100 antecedentes con 59 años de edad.

El autor de este atraco al taxista, 42 años y más de una treintena de antecedentes, fue arrestado gracias en parte a la cámara de seguridad de un taxi que grabó uno de sus últimos asaltos.

En concreto cometió dos atracos entre el 29 y el 30 de septiembre hasta que le detuvo la Policía. Su modus operandi era siempre el mismo: asaltaba a sus víctimas y comercios utilizando armas blancas y pistolas simuladas.

El primer robo fue en un restaurante de comida rápida en el municipio de Jinámar. El atracador, esgrimiendo un arma de fuego, robó los 200 euros de la caja. Un día después, ya en Las Palmas de Gran Canaria asaltó a un taxista al que robó la recaudación de 150 euros sin importarle que le grabara la cámara de seguridad instalada en el vehículo. La tercera víctima fue una mujer a la que atracó con un cuchillo en plena calle.