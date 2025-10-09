El juzgado ha dejado en libertad al ladrón y agresor de una anciana de 80 años en Tarazona (Zaragoza) detenido por la Guardia Civil. El delincuente, un rumano de 35 años multirreincidente, estaba acusado de robo con violencia, lesiones y detención ilegal de la anciana vulnerable, pero ya está en libertad como investigado y ni siquiera ha tenido que pagar una fianza.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona empeñó todos sus esfuerzos hasta conseguir detenerle y encontrar en casa del delincuente el teléfono móvil de la anciana y otros objetos robados. Dos días después de su detención, el ladrón ha vuelto a la calle y el malestar entre los vecinos del delincuente, residente en Calatayud, es evidente tras la decisión judicial.

El robo violento a la anciana tuvo lugar el pasado mes de agosto, en el domicilio de la víctima en Tarazona (Zaragoza). Sobre las 03.00 horas del pasado 13 de agosto el delincuente asaltó la vivienda de la anciana escalando la fachada hasta alcanzar una ventana que se hallaba abierta en la segunda planta.

El ladrón ató a la anciana con sus medias

Una vez en el interior, la anciana, con problemas auditivos, fue abordada por la espalda, la amordazaron y maniataron con unas medias de la propia víctima y, al caer al suelo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, han explicado desde la Guardia Civil.

Mientras la señora permanecía en el suelo, el presunto autor sustrajo los objetos de valor que había en el inmueble, tratándose de joyas, 1.900 euros en efectivo y su teléfono móvil.

Una vez cometido el robo, el autor huyó del domicilio dejando a la víctima maniatada y herida en el suelo. La anciana logró soltarse transcurridas unas horas y salir de su vivienda a pedir auxilio. A consecuencia del traumatismo craneoencefálico que presentaba tuvo que ser atendida en un centro hospitalario.

El ladrón intentó escapar por la ventana

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona arrancó la operación Galtpes, para detener al ladrón de la anciana, consiguieron identificarle y averiguar su domicilio en Calatayud (Zaragoza).

Así, la madrugada del 7 de octubre, la Guardia Civil llevó a cabo un dispositivo en dicha localidad donde se detuvo al ladrón de la anciana, un hombre de nacionalidad rumana, con más de una decena de antecedentes policiales y 35 años, al que se le imputaron los delitos de robo con violencia, lesiones y detención ilegal.

En el registro realizado en la vivienda donde se hallaba el detenido los investigadores localizaron el teléfono móvil de la víctima, documentación, dispositivos móviles y diversas joyas que están siendo analizadas para determinar su procedencia.

A pesar de todo esto, y tras pasar a disposición judicial, el juzgado dejó en libertad al detenido, como investigado pero sin pagar fianza alguna, mientras prosigue la investigación judicial.