El delegado del Gobierno pone a Parla de «ejemplo» en la regularización mientras su ayuntamiento está colapsado

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, visitó este martes Parla y puso como «ejemplo» al punto de información habilitado por el Ayuntamiento para la regularización de inmigrantes. A pesar de esta consideración de Martín, la web del municipio está saturada y hace imposible reservar una cita. Esta situación ha provocado un colapso de la administración municipal.

Los ayuntamientos son los encargados de tramitar el certificado de vulnerabilidad a los inmigrantes que carezcan de medios para que puedan acceder a la nacionalidad. El delegado del Gobierno ha calificado de «extraordinario» cómo está organizando el Ayuntamiento de Parla este polémico proceso que ha causado caos en muchos ayuntamientos españoles. Martín ha añadido también que esta regularización aprobada por el PSOE «trae justicia, dignidad y derechos a nuestro país».

La oposición de Parla denuncia que el proceso nunca ha sido extraordinario y que desde el primer día «largas colas» de personas solicitando la regularización han colapsado el ayuntamiento. Este colapso ha provocado que se sature la web del municipio y sea imposible reservar una cita presencial para el registro del padrón, un certificado necesario para regularizar a los inmigrantes.

La saturación de la web ha acentuado los problemas de bloqueo en el ayuntamiento, provocando que «para los trámites que antes se tardaba una semana ahora se tarda entre 3 y 4,» según reclama el PP de Parla a través de sus redes sociales, que ha tildado de «chapuza» cómo se está llevando el proceso de regularización masiva desde el Ayuntamiento de Parla.

Colapso en la regularización masiva

El Gobierno aprobó la regularización masiva de 90.000 inmigrantes el pasado 14 de abril. La administración socialista aseguró que mediante una vía telemática la regularización de estas personas estaría disponible durante las 24 horas al día o acudir presencialmente a las 450 oficinas establecidas mediante cita previa.

Estas medidas establecidas por el Ejecutivo central no han sido suficiente y la gran mayoría de estas 450 oficinas se encuentran colapsadas: han llegado a triplicar sus solicitudes de citas presenciales en apenas un mes. Por ello, los funcionarios de las oficinas de Extranjería convocaron una huelga el pasado 16 de abril que suspenderían al llegar a un acuerdo con el Gobierno.

La huelga en Extranjería no ha sido el único problema provocado por el colapso judicial de la regularización. La necesidad de acelerar el trámite de estas personas ha provocado que se regularice la situación de más de 3.500 extranjeros pendientes de juicio y en prisión preventiva.