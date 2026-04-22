Caos en la regularización masiva de Sánchez: familias enteras usan una misma cita para tramitar los papeles

El caos en la regularización masiva de Pedro Sánchez: familias enteras usan una misma cita para tramitar los papeles. Aunque sólo se contemplaba una cita por persona, los responsables de la Administración han ordenado a los funcionarios que atiendan a todo el mundo, lo que está provocando que de los 20 minutos previstos por cita se haya pasado a una hora.

Y por este motivo, algunas oficinas de Seguridad Social y Extranjería están echando el cierre hasta dos horas más tarde de lo habitual. Su horario de cierre es a las 19:00 horas, pero ahora los trabajadores están teniendo que quedarse hasta las 21.00.

Esto es sólo uno de los problemas registrados en las oficinas de Extranjería, de Seguridad Social y de Correos, que han sido habilitadas para realizar los trámites de este proceso de regularización.

El Supremo admite el recurso de Ayuso

Una iniciativa que se beneficiarán entre dos y tres millones de inmigrantes, según estiman fuentes policiales, y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante el Tribunal Supremo, pidiendo como medida cautelar la suspensión del Real Decreto. El recurso ha sido admitido a trámite.

Al caos de las citas se suma también, entre cosas, que la capacidad de la plataforma informática Mercurio es insuficiente para subir la documentación requerida a los inmigrantes para que regularicen su situación. Se trata de un programa informático de 2022, utilizado para cuestiones de Extranjería en los últimos años y que únicamente deja adjuntar 15 Mb de documentos.

Además, se han producido apagones totales del sistema en algunos casos, obligando a cerrar incluso alguna oficina de Correos.

«Se cumplen los pronósticos de CSIF: Falta de previsión, situaciones de colapso, problemas de red, personal insuficiente y largas colas protagonizan los primeros días del proceso de regularización», ha denunciado este miércoles el sindicato CSIF, haciendo un balance de estos tres primeros días.

Personal insuficiente y mal formado

Los funcionarios también denuncian que el personal es «insuficiente y está mal formado». Según explica este sindicato, como los efectivos que se están ocupando de la tramitación del proceso de regularización son insuficientes, se están provocando colas en ayuntamientos, oficinas de Correos y otras instancias para realizar la regularización.

Respecto a la formación, expone que en algunos casos los trabajadores «se forman in situ, consultando a última hora dudas sobre documentación y trámites, porque las instrucciones recibidas son confusas»

Además, critica que Correos «no ha tenido en cuenta la afluencia de migrantes en localidades menores de 50.000 habitantes, cuyas oficinas no están debidamente habilitadas como Prestador de Servicios de Interés Económico General (SIEG)».

Por otra parte, señala que el trabajo acumulado retrasa más el proceso. Ante esta situación, el Ministerio de Política Territorial se ha visto obligado a impulsar un Plan Especial para resolver trámites de Extranjería previos al proceso masivo de regularización, con el fin de aliviar la carga de trabajo.

Interior pide un refuerzo de 500 interinos

Además, la Dirección General de la Policía ha solicitado un refuerzo de 500 interinos a última hora que, previsiblemente, se incorporarán a finales de mayo o principios de junio para la expedición de tarjetas de identificación para extranjeros, que será la parte final del proceso. No obstante, CSIF afirma que este personal «carece de experiencia y será necesario formarle y habilitarle los permisos informáticos necesarios, lo que provocará más retrasos».

Para CSIF, este escenario «evidencia una vez más la falta de músculo de nuestra Administración, a la que se le vuelven a ver las costuras en momentos de máxima actividad».

Y exige que la Oferta de Empleo Público de 2026 que ya se está negociando sea «lo suficientemente amplia» para cubrir las necesidades de plantilla, sobre todo porque después de junio comenzará la segunda parte del proceso de regularización y las situaciones de desbordamiento se trasladarán al SEPE, Seguridad Social, Justicia (por petición de nacionalidad), Interior (solicitudes de residencia).

CSIF emplaza a Función Pública a que se tome en serio las necesidades de La Administración y se comprometa a aprobar una oferta de empleo público adecuada.

Coladero de delincuentes

Fuentes policiales advierten que esta regularización masiva supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves. Como ha informado OKDIARIO, los inmigrantes con antecedentes policiales podrán ser regularizados incluso con el informe en contra de la Policía.

Además, el colapso judicial del ministro Félix Bolaños permite la regularización de hasta 3.500 extranjeros en prisión preventiva. Y las mafias están haciendo caja con esta regularización tan laxa, aprovechándose de personas necesitadas que quieren regularizar su situación y que se agarran a un clavo ardiendo con tal de conseguirlo.

La Policía Nacional desarticuló el pasado mes de marzo una organización criminal, asentada principalmente en Zaragoza, dedicada a facilitar documentación falsa a inmigrantes ilegales para regularizar su situación administrativa en nuestro país. La operación se saldó con 61 detenidos, de origen español, argelino y marroquí y se estima en más de 5.000 los inmigrantes ilegales beneficiados por la actividad de esta organización.

Actualmente, la Policía también investiga una mafia que ha empadronado ilegalmente a cientos de argelinos en Aragón para regularizarse.