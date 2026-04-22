El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de la regularización masiva de inmigrantes, de la que los propios policías advierten que supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicita en el recurso como medida cautelar la suspensión del Real Decreto de la regularización.

Ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, quien ha anunciado este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno, la admisión a trámite del Supremo.

El Gobierno madrileño sostiene en su recurso, que la regularización masiva urdida por el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos «afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios, contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la Seguridad Nacional».

Frenar este disparate

«Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez este Gobierno va a recurrir en este caso este Real Decreto», anunció Ayuso el pasado 9 abril en la Asamblea de Madrid. Y lo presentó el pasado viernes.

Además, destacó que de ningún modo la Comunidad de Madrid «va a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad». «Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate, pero lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este Gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, también el reparto ilegal de menores, todo lo que está intentando hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, que es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden», añadió.

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