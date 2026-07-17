Los trabajadores del Ministerio de Hacienda calculan que los 17 jugadores de clubes españoles que juegan en la Selección Española de Fútbol tributarían cerca de 6 millones de euros en caso de victoria de España en la final del Mundial.

De esa cifra, 4,4 millones corresponderían a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, unos 350.000 euros a la Hacienda de Navarra y alrededor de 300.000 euros a cada una de las Haciendas forales de Guipúzcoa y Vizcaya.

La estimación parte de una prima de 754.701,92 euros por jugador, lo que suma 12,8 millones para los 17 internacionales residentes en España, cantidad que se añade a sus salarios y derechos de imagen con los clubes. El cálculo se ha realizado tomando como referencia unas primas anunciadas de 865.384,62 dólares por futbolista, convertidas al tipo de cambio del día.

Gestha recuerda que la doctrina administrativa española califica estas primas abonadas por la RFEF como rendimientos del trabajo en el IRPF, incluso en ausencia de relación laboral.

Este criterio impide aplicar la reducción del 30% por rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular cuando en los cinco años anteriores ya se han cobrado otros ingresos de similar naturaleza que se beneficiaron de esa rebaja, situación en la que se encontrarían jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal o Ferran Torres, entre otros.

Oyarzabal y Simón por Haciendas forales

En las Haciendas forales, en cambio, la única limitación es un máximo de 300.000 euros sobre los que aplicar los porcentajes de reducción o de integración aprobados por cada administración.

Este marco podría aprovecharse por jugadores como Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, que tributan en territorio foral.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, subraya que la tributación española de estas primas está alineada con la de países como Reino Unido, Francia y Alemania.

De este modo, los internacionales que juegan en ligas extranjeras, como Rodri, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Marc Cucurella, Pedro Porro, Yeremy Pino, Alejandro Grimaldo o Fabián Ruiz, soportarán una carga fiscal similar en sus respectivos países.