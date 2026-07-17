La bochornosa burla en Argentina a Lamine que irrita a España: «Llegó este marroquí que usa brackets…»

Argentina ha calentado la final del Mundial y no ha dudado en desprestigiar el gran nivel que ha mostrado España en la competición. A poco más de 48 horas de que empiece el partido, desde el país sudamericano se han encargado de atacar sin miramiento alguno el trabajo de los de Luis de la Fuente, pese a haber sido la selección más sólida hasta ahora. Una guerra que ha traspasado el terreno de juego, calentando con mensajes que han encendido especialmente a la afición española.

Con el morbo de la Finalíssima detrás y todo lo que supone jugar una final, un sector de la prensa argentina ha atizado sin parar a la Roja. Uno que ha sido muy crítico ha sido el periodista Pablo Carozza, quien ha querido meterse con los futbolistas de la Selección por su físico: «España es un equipo de jockeys. Es un equipo de palitos de la selva. Lo dije el primer día. Juegan muy bien al fútbol, pero no tienen carácter. Mueven mucho el balón, pero los pones en un ascensor de 300 kg y entra todo el plantel y el utillero. Cucurella, si fuera Juan González y tuviera pelo corto, no se hablaría de él. Dani Olmo en Argentina es menos que Regali. Basta de inflar a España como si fuesen unos fenómenos. Tiene alguno bueno. Nico Williams, que supuestamente era un monstruo, entra solo cinco minutos».

«No se quién le hizo creer a Lamine Yamal que es el nuevo Messi», comentó también otro periodista mientras Carozza insistía en atacar vilmente a España: «Los españoles necesitan tener un ídolo porque desde Iniesta no han vendido más camisetas. La camiseta de España viene vacía porque no tienen ninguno que haga eso. Llegó este marroquí que usa brackets, que no sabe si se viste para una sesión con Bizarrpap o para jugar al fútbol. En España necesitaban inflarlo. Es bueno, pero para ratos».

Por último, también dio su veredicto: «La final fue contra Inglaterra. A España no la tengo miedo. Argentina es un equipo mucho más competitivo. No le tengo miedo a Porro, Cucurella, Cubarsí ni al portero. Tenemos muchos más que ellos. Salvo Rodri, que me gusta. Fabián Ruiz es normal, Pedri es suplente, Oyarzabal es un vasco que mete penaltis, Yamal juega por la derecha y nunca la pide…».