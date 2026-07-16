Los expertos en psicología coinciden sobre la selección española: «A lo largo del partido deberán ‘surfear’ las olas emocionales»

Nuestra selección española se enfrenta este domingo 19 de julio a uno de los momentos que sueña con vivir todo amante del fútbol. Se enfrentarán a una final de un Mundial donde tendrán que cargar con la ilusión de un país entero que sueña con ver cosida la segunda estrella en el escudo nacional. Una final a la que se le añade la presión de jugar con un rival (Argentina) en el que a nivel futbolístico surgen muchos contextos y narrativas.

Jugar una final del mundo con la presión que supone, donde hay cámaras, focos, ilusiones, miedos, hace imprescindible la labor de los psicólogos deportivos y la gestión de emociones por parte de los futbolistas para que puedan dar su mejor versión y disfrutar de un día único en sus vidas.

Para conocer las emociones y cómo deben gestionarlas nuestros jugadores durante estos días hasta la final, hemos conocido la opinión de Pilar Conde, directora técnica de la red de clínicas de salud mental más amplia de España (Clínicas Origen).

Confianza, ilusión y determinación

Tal y como nos cuenta la experta en psicología Pilar Conde, los jugadores experimentarán un cúmulo de emociones positivas y negativas. Es inevitable que los jugadores vayan a sentir emociones negativas como la presión y el agobio y no deben renegar de ellas. Deberán ser capaces de convivir con estas emociones, que en situaciones propias de enfrentarse a un reto de grandes magnitudes como una final del Mundial, es algo positivo. Estas emociones activan el sistema de concentración y de alerta, permitiéndoles poder competir a su máximo nivel.

Apoyo en grupo para la gestión de emociones

La psicóloga comenta el hecho de que los futbolistas cuentan con la ventaja de jugar en equipo. La situación emocional que se produce no afecta a un individuo, sino a todo el equipo.

A nivel de gestión de emociones, es importante la capacidad de entender sus emociones, identificarlas y convivir con ellas en su punto más álgido, que se producirá minutos previos al partido y durante los primeros minutos. Los futbolistas de élite están acostumbrados a tratar con estas emociones y saben que conforme avancen los minutos las emociones desaparecerán y podrán entrar en un estado de concentración máxima.

Los encuentros deportivos y más una final del mundo están compuestos por una gran cantidad de situaciones a lo largo del encuentro de emociones fuertes. Conde menciona que los futbolistas de La Roja «deberán surfear las olas emocionales». Reitera lo fundamental que es que los jugadores no se vean arrastrados por las emociones provocadas por el impulso de querer dejarlo todo en el campo, añadiéndole el aliciente de que se trata de una final de un Mundial donde representas a 50 millones de españoles.