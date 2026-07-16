¿España o Argentina? ¿Qué selección crees que ganará el Mundial? ¡Vota en nuestra encuesta interactiva!

Si el fútbol, que engloba millones de intangibles, tuviera un modelo a seguir para ganar, ese sería España, que en su semifinal ante la temible Francia lo tuvo todo. Solidez y solidaridad defensiva; clarividencia de ideas; y una lectura sublime de lo que reclama cada momento. España gobernó el partido con jerarquía y se metió en la segunda final mundialista de su historia. Se cita con Argentina por el Mundial. ¿Quién es favorita? ¡Vota en nuestra encuesta interactiva!

A empujones, con más corazón que cabeza en el terreno de juego y con el desfibrilador en la grada. Como sea, pero ahí está Argentina, en pie pese a los golpes. Así ha sido durante todo el Mundial. ¿Cómo iba a ser ahora? Sobrevivieron a penurias y al buen hacer de Inglaterra, que se cobró ventaja a través de Gordon y remontaron en siete minutos un partido que lo tenían perdido.

Tuchel colaboró con los cambios y Argentina colmó su voracidad con un zapatazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez (1-2). Ambos asistidos por Messi, que se eterniza y disputará ante España su tercera final mundialista. Argentina está a un partido de revalidar su corona. España ha ido de menos a más hasta alcanzar la plenitud en su juego, mientras que Argentina ha sobrevivido a todo. ¿Qué selección ganará el Mundial? ¡Vota en nuestra encuesta interactiva!