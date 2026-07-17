Mario Picazo y la AEMET coinciden: media España en alerta máxima por temperaturas por encima de los 40ºC

Media España en alerta máxima por temperaturas por encima de los 40ºC, los expertos coinciden con Mario Picazo ante lo que puede llegar en breve. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Llega una situación que puede sumergirnos de lleno en lo peor de una temporada en la que todo puede ser posible. Será el momento de poner en práctica algunos elementos que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna acabará marcará en estos días.

Media España se prepara para un fin de semana en la que las altas temperaturas acabarán siendo protagonistas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencia. Es hora de saber qué nos espera esperando en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. El tiempo jugará en nuestra contra y lo hará de tal forma que tocará saber qué puede pasar en breve. Los expertos como Mario Picazo no dudan en darnos unas señales de lo que está por llegar, en estas próximas jornadas en las que cada paso cuenta.

Media España en alerta máxima por temperaturas por encima de los 40ºC

Por encima de los 40ºC tendremos a media España en alerta ante este termómetro que puede ser esencial que tengamos en consideración. Lo que llega a toda velocidad es un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, habrá llegado este momento de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días.

Es momento de saber lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Debemos estar cada vez más y más pendientes de una situación en la que las cifras pueden complicarse por momentos. Una situación que, sin duda alguna, podría acabar siendo la que nos afectará de lleno.

Estos días en los que las temperaturas nos sitúan de nuevo en un auténtico horno ibérico. Las cifras nos sitúan en un punto de no retorno con un giro destacado que puede cambiarlo todo.

España tiene que prepararse para vivir gran parte del verano con unas temperaturas que estarán por encima de los 40º. Algo que hace unos años era del todo anecdótico, pero hoy en día sigue estando presente en estos días en los que cada grado puede multiplicarse.

La AEMET y Mario Picazo coinciden

La realidad es que los expertos en el tiempo coinciden, la AEMET no duda en lanzar una poderosa advertencia ante lo que puede pasar en breve. Los expertos como Mario Picazo, no dudan en darnos un plus de buenas sensaciones en estos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explica en el canal de El Tiempo, Mario Picazo: «Este fin de semana vamos a notar cómo las temperaturas empiezan a subir de nuevo en muchas provincias, aunque el calor será más intenso en las de la mitad sur peninsular salvo excepciones puntuales como el valle del Ebro. Valores máximos de más de 40 grados a la sombra y mínimas que en un buen número de capitales se quedarán cerca o por encima de los 25 grados, haciendo que el calor nocturno sea también difícil de llevar. A ese intenso calor se suma la calima, y en zonas del norte donde hará menos calor, la lluvia de forma aislada».

Siguiendo con la misma explicación: «Las altas presiones que ya afectan desde hace días a muchas zonas de Europa se van a ir haciendo cada vez más fuertes. Esadorsal anticiclónica que viene siendo habitual este verano en nuestra región, ayudará a impulsar aire caliente desde el norte de África que se seguirá recalentando con el sol y con la escasa circulación de aire a lo largo de la semana que viene. Mientras eso ocurre entre la península y las islas Canarias y Baleares, de momento, en el norte la historia va a ser diferente. Pasa un frente frío asociado a una borrasca que atravesará el suroeste de Europa y con el que se abre la puerta del aire más fresco que, de momento, este fin de semanatraerá precipitaciones aisladas y localmente tormentosas a las comunidades del Cantábrico, norte de Galicia y los Pirineos».

Teniendo en cuenta que estamos en lo peor del verano: «Aunque entramos en la canícula y esta segunda quincena de julio es la más calurosa del año, las temperaturas, especialmente las mínimas, van a estar por encima de los valores promedio. En algunos casos entre 5 a 8 grados por encima de los valores promedio para estas fechas. Esa anomalía positiva será especialmente notable en las comunidades del este de España y menos cuanto más al oeste».