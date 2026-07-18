JKBello gana ‘Tu cara me suena’ y sorprende al compartir los 30.000 euros con María Parrado

Tu cara me suena ya tiene nuevo ganador. La decimotercera edición del exitoso formato de Antena 3 ha bajado el telón con una de las finales más emocionantes que se recuerdan. Lo que comenzó hace meses con un elenco que despertó ciertas dudas entre los espectadores ha terminado demostrando que el programa sigue teniendo una fórmula infalible para mezclar espectáculo, emoción y mucho talento. Pero sí hubo un momento que consiguió eclipsar incluso el anuncio del ganador y fue la inesperada decisión que tomó JKBello con los 30.000 euros del premio.

La semana pasada se conocían los nombres de los cinco finalistas que lucharían por alzarse con la victoria: Cristina Castaño, María Parrado, JKBello, Paula Koops y Martín Saví. Como viene siendo habitual en la gran final, el público fue el encargado de decidir quién debía levantar el trofeo, mientras el jurado, formado por Ángel Llàcer, Lolita, Chenoa y Flo, disfrutaba de la gala sin la presión de repartir puntuaciones.

La noche volvió a demostrar el enorme nivel que ha tenido esta edición. El público pudo revivir algunas de las actuaciones más aplaudidas de la temporada, como el espectacular Slimane de JKBello, la emocionante imitación de Pastora Soler de María Parrado o la potente interpretación de Florence and the Machine que protagonizó Cristina Castaño. A ellas se sumaron varios concursantes que no habían logrado clasificarse para la final, pero que también quisieron despedirse del programa por todo lo alto.

Fue entonces cuando Tu cara me suena regaló otro de esos momentos que ya forman parte de la historia del formato. Sole Giménez se convirtió en Amaya Uranga para interpretar el inolvidable Eres tú, mientras que Aníbal Gómez se metió en la piel de Carlos Baute para cantar Colgando en tus manos junto a Carolina Iglesias, caracterizada como Marta Sánchez. Tampoco faltó Blas Cantó, ganador de la quinta edición, ni uno de los números más divertidos de la noche, protagonizado por Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado, que dieron vida al mítico dúo Azúcar Moreno.

Tras todas las actuaciones, llegó el momento decisivo. Paula Koops quedó en quinta posición con el 19 % de los votos, mientras que Cristina Castaño finalizó cuarta después de emocionar con su imitación de Meryl Streep en Mamma Mia! interpretando The Winner Takes It All. De esta forma, Martín Saví, María Parrado y JKBello se convirtieron en los tres aspirantes al triunfo.

La votación estuvo especialmente igualada, tal y como reconoció Manel Fuentes al anunciar que apenas había cinco puntos de diferencia entre el segundo y el tercer clasificado. Finalmente, Martín Saví obtuvo el 23 % de los votos y se hizo con la tercera posición. «Yo ya gané por estar aquí. Desde muy pequeño dejé de jugar a la pelota para dedicarme a cantar, que era lo que realmente me hacía feliz», confesó emocionado. La segunda plaza fue para María Parrado y, finalmente, el público proclamó vencedor a un emocionado JKBello.

Entre lágrimas, el cantante recibió el trofeo de manos de Melani García, ganadora de la anterior edición, y dedicó unas emocionadas palabras a su pareja. «Mateo, antes de empezar la gala me dijiste que no importaba si ganaba porque todos se lo merecían. Esto te lo dedico a ti. Te quiero mucho, eres el amor de mi vida», aseguró visiblemente emocionado.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó segundos después. Lejos de quedarse con los 30.000 euros del premio, JKBello anunció que compartiría el dinero con María Parrado, una de las personas con las que más ha conectado durante esta aventura televisiva. Un gesto tan inesperado como aplaudido con el que el andaluz puso el broche de oro a una edición que vuelve a confirmar que Tu cara me suena sigue siendo uno de los grandes éxitos del entretenimiento en España.