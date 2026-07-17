Así le va la vida a Melani García, la última ganadora de ‘Tu cara me suena’

Este viernes, 17 de julio, los espectadores de Antena 3 serán testigos de la gran final de la última temporada de Tu cara me suena. El popular formato de interpretaciones, presentado por Manel Fuentes, se ha convertido en uno de los más vistos de la cadena. Y es que, durante más de una década, el público ha tenido la oportunidad de ver a celebridades de nuestro país ponerse bajo la piel de otras estrellas. Una temática que ha dado el salto a otros países y que ha hecho del programa un éxito internacional. Pues, es una gran oportunidad para los participantes el formar parte del mismo. De hecho, Melani García lo sabe muy bien.

La joven, de 19 años, se presentó en el formato como la concursante más pequeña de la historia de Tu cara me suena. Durante sus inicios, ni siquiera había cumplido los 18 años. Por lo tanto, era la pequeña de la familia. Eso sí, demostró que la edad es solo un número. Pues, su talento y dedicación la llevaron a lo más lejos. Una profesionalidad y pasión que enamoró a la audiencia de la cadena, puesto que fue así como se convirtió en la gran ganadora. Una victoria muy importante para ella y que, estamos seguros, no olvidará. Pero, ¿qué ha sido de la cantante desde entonces?

Melani García lanza su EP al mundo

Melani García continúa forjando su carrera profesional como cantante. Desde el pasado mes de marzo, la joven ha presentado su nueva era musical y lo ha hecho junto a su nuevo EP. Bautizado bajo el título de Oniria, la cantante no ha dejado indiferente a nadie con su cambio de registro.

Asimismo, debido a su éxito, ha realizado varias firmas por algunas de las ciudades de nuestro país. Y es que cada vez son más las personas que conectan con la música de la que fue ganadora de Tu cara me suena. Asimismo, también ha sido contratada para cantar en directo en celebraciones y eventos importantes.

Por otro lado, en redes sociales también ha experimentado un crecimiento notable. Actualmente, en plataformas como Instagram acumula más de 147.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su música y momentos que marcan sus días. Y es que la artista siempre se ha mostrado muy cercana y agradecida con sus fans. Por lo tanto, no es de extrañar que la gente la quiera tanto. Sin lugar a dudas, los primeros pasos de una carrera que promete ser un absoluto éxito.