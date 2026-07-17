‘Tu Cara Me Suena’ cierra una exitosa temporada con su final más cinematográfica: de Meryl Streep a Hugh Jackman

Cristina Castaño, J Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops: uno de ellos es el ganador de Tu cara me suena 13 en Antena 3. Los cuatro finalistas han señalado los momentos más reseñables de una temporada que se ha coronado como el espacio más visto de la televisión en el prime time, con un 19,3% de share de media.

Para disputarse la primera plaza en la final de este viernes, los concursantes han preparado imitaciones con las que ofrecer el máximo espectáculo: lo harán con actuaciones de cine, en sentido literal. Cristina Castaño interpretará a Meryl Streep con uno de los temas más icónicos de la película Mamma mia!.

J Kbello se transformará en Hugh Jackman. Caracterizado como el actor, cantará un tema de la película El Gran Showman, mientras que Paula Koops se meterá en la piel de Liza Minnelli en Cabaret.

Los artistas a los que imitarán María Parrado y Martín Savi serán menos cinematográficos: la primera encarnará a Mariah Carey y el segundo peleará por la victoria imitando a Farinelli.

Las de los concursantes finalistas no son las únicas actuaciones de esta final de TCMS, donde bajo la apariencia de Azúcar Moreno actuarán Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique; Aníbal Gómez y Carolina Iglesias imitarán a Carlos Baute y Marta Sánchez y Sole Giménez y su familia se convertirán en Mocedades.

Asimismo, Jorge González, concursante de la octava edición de Tu Cara Me Suena, llevará al escenario a Ricky Martin, y Blas Cantó (concursante de la quinta edición) lo hará con Manuel Carrasco. No faltarán tampoco las sorpresas a lo largo de la noche.

Además de consolidarse como líder absoluto de su noche y franja y superar a sus competidores inmediatos con hasta +9,6 puntos, TCMS también ha fidelizado a los espectadores jóvenes, con un promedio del 19,5% de share entre el público de 13 a 24 años y un 17,7% de cuota de pantalla entre los de 4 a 12 años.

Gracias a su paso por Tu Cara Me Suena, Cristina Castaño se ha podido «reencontrar» con su parte «cantante», que «tenía un poco olvidada». El hecho de enfrentarse «al público y al jurado todas las semanas con un tema diferente y con un registro diferente» le ha permitido «sacar el coraje suficiente» para rescatar esa faceta. Las imitaciones que más ha disfrutado han sido las de Dulce Pontes y Rigoberta Bandini.

Por otro lado, J Kabello ha visto «un sueño cumplido». «Yo de pequeño soñaba con ser bailarín del programa y de repente me he visto concursando», ha contado. En cuanto a las imitaciones, se queda con Slimane y Mon amour.

Tu Cara Me Suena ha sido para Paula Koops un reto con el que ha podido enfrentarse «a cosas totalmente alejadas» de su proyecto profesional, al mismo tiempo que un escaparate que le ha dado «una exposición increíble». Su imitación favorita es la de Raye y Where is my husband!. Gracias a ella volvió a confiar en sí misma «tras varias semanas sin encontrar» su sitio en el programa.

A la exposición también se ha referido Martín Savi: «Este programa supone un antes y un después en mi carrera. Me ha permitido salir de mi zona de confort y enfrentarme a retos que jamás imaginé». Además, ha agradecido encontrarse en el programa con «un grupo de artistas sin divismos, sin segundas intenciones y con una generosidad que, por desgracia, no siempre es fácil encontrar en esta profesión».

Finalmente, María Parrado destaca su paso por el talent como una experiencia que le ha forzado a salir de su «zona de confort» y con la que ha «crecido muchísimo como artista». Su imitación fetiche es la de Rosalía, con La perla.

Seguimos procesando lo que acabamos de ver 😮‍💨✨ J Kbello ha hecho suyo ‘Mon amour’ de Slimane con una interpretación llena de emoción. 🤍🎤 ¿Piel de gallina sí o sí? #TCMSSemifinal Ver actuación completa: https://t.co/pVaI4ZNnLm pic.twitter.com/mtbOsKkrXU — atresplayer (@atresplayer) July 10, 2026