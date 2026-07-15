‘Tu cara me suena 13’: Vota por tu concursante favorito
La gran final se celebrará el viernes 17 de julio
Cristina Castaño, J Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops lucharán mañana 17 de julio por el triunfo de Tu cara me suena en Antena 3. Los cuatro finalistas han hecho una temporada emocionante y llena de retos, además de arrasar en audiencias cada viernes. ¿Cuál es tu gran favorito para ganar el talent show de Atresmedia? Vota por tu favorito.
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