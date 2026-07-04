La brutal actuación de María José Campanario en ‘Tu Cara Me Suena’ que deja ojiplático al jurado: «¡Increíble!»

María José Campanario ha participado en la semifinal de Tu Cara Me Suena para imitar junto a su marido, Jesulín de Ubrique, concursante de esta edición, a Amistades Peligrosas. La mujer de Jesús Janeiro ha dejado ojipláticos a los miembros del jurado del programa de Antena 3 cantando Me quedaré solo junto al torero, que ha ofrecido su mejor actuación, según las valoraciones, gracias a la influencia de Campanario.

En la entrevista previa a la imitación, Manel Fuentes y María Parrado ya adelantaron que María José Campanario tiene «buena voz» y que lo había hecho «muy bien» en los ensayos, a lo que Jesulín apostilló que «ella canta muy bien».

Abrumada por tanto cumplido, María José Campanario explicó tímidamente: «Yo canto para mí. Es verdad que hicimos un grupo en el confinamiento, en redes sociales, entre varios amigos y cantábamos a la gente que estaba encerrada en casa…». «Tienes una voz preciosa. Con los dos juntos, la cosa mejora mucho», respondió el presentador. Aunque hubo que esperar a que la pareja saliera al escenario para comprobarlo.

Una vez frente al público, los espectadores y el jurado pudieron comprobar cómo Jesús Janeiro, con la compañía de su mujer, mejoró notablemente su puesta en escena, acostumbrado a recibir siempre la menor de las puntuaciones en las valoraciones.

La pareja imitó a Amistades Peligrosas, e interpretó el tema Me quedaré solo, caracterizados como el dúo en el videoclip de la canción. Con ambos sobre el escenario y en acción, Lolita Flores, Chenoa, Àngel Llàcer y Florentino Fernández se mostraron asombrados y embelesados.

«Cuánto bien le haces a este hombre, no ha desafinado, el tempo clavado…. María José, ¡ven siempre!», dijo Manel Fuentes al salir de nuevo al escenario, al término de la actuación.

«Te miraba a ti solamente, a Jesús lo tengo más visto. Me ha sorprendido, ¡no sabía que tú cantabas!», valoró por su parte Lolita Flores, a lo que Chenoa añadió: «Pero, además, es que cantas muy bien. Jesús, has estado hoy en tu sitio, mejor que nunca».

Todas las valoraciones fueron positivas, cargadas de halagos: «Es un privilegio que nos regaléis vuestra intimidad», «la mejor actuación de Jesús de toda la edición», «qué bien lo has hecho, qué bonito», «la mejor actuación de Jesús de toda la edición, increíble». Finalmente, se hizo la petición oficial: «María José Campanario tiene que estar en TCMS 14».