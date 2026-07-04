J Kabello se corona como el primer finalista de la decimotercera temporada de ‘Tu cara me suena’

Tu cara me suena ha arrancado sus semifinales. Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, JKbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los concursantes que integran el casting de esta edición y que optan este año a llevarse la victoria. Ha sido J Kbello el que se ha convertido en el primer finalista de la temporada gracias a su actuación como parte de la banda Imagine Dragons.

En esta duodécima entrega de programa, María Parrado ha interpretado a Céline Dion, Sole Giménez junto a Miquel Fernández se han enfrentado al reto de imitar a Lady Gaga y Tony Bennett, mientras Martín Savi se ha puesto en la piel de un mítico artista internacional, Luis Miguel.

Por otro lado, Aníbal Gómez ha tenido la tarea de convertirse en Samantha Fox y Leonor Lavado ha hecho lo propio con la gran Luz Casal. Jesulín de Ubrique junto a su mujer, Mª José Campanario, han el reto de imitar al dúo Amistades Peligrosas esta gala (ha sorprendido, y mucho, la maravillosa voz de ella), y Paula Koops se ha transformado en Dolly Parton. Además, Cristina Castaño se ha transformado en Dua Lipa, y J Kbello ha llevado el ritmo al plató imitando a la banda Imagine Dragons.

La ganadora de la gala fue María Parrado por su gran interpretación en francés de Céline Dion. La cantante le ha dado su premio de 3000 euros a Jesulín de Ubrique y a María José Campanario. El torero y su mujer han donado el dinero (además de 6000 euros que ha puesto el diestro) a una asociación que lucha contra la fibromialgia y para ayudar a los niños que tienen problemas oculares.

Tras sumar la puntuación general y la de la gala, ha sido J Kabello, con 249 puntos, el que ha sido elegido como primer finalista de esta edición de Tu cara me suena.

El talent show que presenta Manel Fuentes arrasa cada viernes, siendo líder absoluto y lo más visto de la noche de los viernes. El programa de Antena 3 promedia un 19,7% de cuota de pantalla, rozando los 1,8 millones de seguidores de media. El formato, que alcanza los 4,1 millones de espectadores únicos, está a grandes distancias de sus competidores: +11,9 y +9,5 puntos.