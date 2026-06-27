JKbello rompe las normas de ‘Tu cara me suena’ y hace historia: cede sus 3.000 euros de premio a un miembro del jurado

Cada vez queda menos para la gran final de Tu cara me suena y, a estas alturas del concurso, el margen para la sorpresa es cada vez más pequeño. Hay actuaciones que dejan huella, imitaciones que rozan la perfección y concursantes que han ido creciendo gala tras gala. Entre todos ellos, hay un nombre que sobresale por encima del resto: JKbello. El cantante sevillano se ha convertido, por méritos propios, en el gran favorito para alzarse con la victoria. Sin embargo, en la última gala no solo volvió a conquistar al jurado y al público, sino que protagonizó un momento inédito en la historia del programa.

Para esta nueva entrega, el ex concursante del Benidorm Fest contaba con la ayuda de una invitada muy especial: Nia Correia, amiga y ex compañera de Hasta el fin del mundo. Juntos recrearon la mítica actuación de Beyoncé y Bruno Mars en la Super Bowl, interpretando Formation y Uptown Funk. El resultado fue una de las actuaciones más aplaudidas de la edición, hasta el punto de que Ángel Llàcer no ocultó su entusiasmo: «Lo que hemos visto hoy no lo he visto nunca. Cuánto talento hay en nuestro país. Hay que inventar el fútbol americano aquí para que podamos tener la Super Bowl en España con estos dos».

La actuación volvió a situar a JKbello en lo más alto de la clasificación. Tras una pequeña confusión, en la que durante unos segundos parecía que el ganador había sido Martin Saví, el sevillano recogía su quinta victoria en el concurso y los 3.000 euros solidarios. Sin embargo, lo verdaderamente inesperado estaba todavía por llegar.

La semana pasada ya sorprendió al ceder el premio a Leonor Lavado para que pudiera destinarlo a la ONG con la que colabora. En esta ocasión, decidió ir un paso más allá y protagonizar un gesto nunca antes visto en Tu cara me suena. El cantante entregó los 3.000 euros a un miembro del jurado, concretamente a Ángel Llàcer, dejando completamente descolocados tanto a sus compañeros como al público.

«Hay una persona en este plató que, cuando nos hemos cruzado por los pasillos, me ha hablado de una ONG y me gustaría darle estos 3.000 euros porque me emocionó mucho», explicó el artista antes de anunciar su decisión. El dinero irá destinado a la asociación Ahora Dónde, una entidad que ofrece acompañamiento psicológico y viviendas de acogida para jóvenes del colectivo LGTBI que han sido expulsados de sus casas por sus propias familias.

El gesto de JKbello terminó eclipsando incluso su quinta victoria. Nunca antes un concursante había decidido entregar el premio solidario a uno de los miembros del jurado, un detalle que volvió a demostrar por qué el sevillano se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición. A falta de muy pocas galas para conocer al vencedor, todo apunta a que la lucha por el triunfo tiene un claro favorito, aunque en Tu cara me suena cualquier cosa puede pasar.