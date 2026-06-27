El pulsador lo confirma: María José Campanario estará en ‘Tu cara me suena’

Jesulín de Ubrique está demostrando que en los últimos años se ha reencontrado con la televisión, siendo Antena 3 la cadena en la que se está haciendo fuerte y ya parece un presentador más. Tras pasar por El Desafío, ahora se atreve con Tu cara me suena, pero su mujer, María José Campanario, está siguiendo sus mismos pasos. La odontóloga ya se dejó ver por el programa de retos de Roberto Leal y estará en la gala número 12 de Tu cara me suena, donde promete dar un espectáculo nunca visto junto a su marido. Ambos, por ‘azar’ y obra del famoso pulsador del programa, tendrán que cantar juntos en la primera semifinal.

Está claro que los Janeiro Campanario han encontrado en Atresmedia su refugio después de años huyendo de la prensa, especialmente de programas como Sálvame y Socialité, en los que siempre la versión de Belén Esteban era la que se contaba y los ataques hacia el ex torero, su mujer y su hija Julia eran continuados. Con el paso de los años, hasta la joven Juls está dispuesta a ser un personaje público, tanto que ya se ha anunciado que será concursante de La caja amarilla, programa que se podrá ver también en Atresmedia.

Pese a que es su refugio, en su paso por Tu cara me suena no está teniendo ningún tipo de ayuda y el diestro es ahora mismo penúltimo de la clasificación —pese a que comenzó muy bien—, necesitando un milagro para entrar en la final. El milagro puede llegar en forma de ayuda de fuera con la presencia de su mujer en el plató, pero no estamos hablando de que vaya a las gradas a darle apoyo. No, se trata de que veremos a Campanario cantando en directo.

Hace cinco años parecía imposible que esto pudiera suceder, pero la vida cambia por completo y esta es la demostración. El de Ubrique, después de destrozar la canción Depende, de Jarabe de Palo, se ha llevado un saco de malas notas por parte del jurado, por lo que ha pedido al pulsador una pequeña ayuda.

Antes de saber a quién tendrá que imitar la próxima semana, le pedía que, por favor, le diese la oportunidad de meterse en la piel de Eros Ramazzotti, su artista favorito. Pero ni la suerte está de su lado y al pulsar le ha salido la casilla: ‘Trae a tu pareja’.

«¿Mi mujer va a venir a cantar?», preguntaba mientras el público y el jurado no podían creer lo que iba a pasar. Manel Fuentes, que tampoco podía dar crédito al momento televisivo que tendrá entre manos en una semana, le preguntaba si la invitaría. «Venga, vamos», le decía el diestro muy poco convencido.

Pero faltaba la guinda del pastel, porque el pulsador, de nuevo muy caprichoso, ha decidido que el matrimonio imite a Amistades peligrosas, mítico dúo de los años 90 formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña. Ambos fueron pareja, pero cuando se les acabó el amor, el grupo se paró, teniendo una trayectoria de idas y venidas con el paso de los años. Esperemos que Jesulín y María José no terminen como ellos.

¿Cuáles fueron los éxitos de Amistades peligrosas?

A principios de los años 90 comenzó su relación personal y hasta el año 1997 fueron de los grupos que más discos vendieron en nuestro país. Canciones como Me quedaré sólo, Estoy por ti, Me haces tanto bien y Africanos en Madrid forman parte de la banda sonora de millones de personas. Su éxito también llegó a América, donde tienen una legión de fans en Chile, Argentina y Perú, países a los que han regresado a lo largo de los años y en sus diferentes etapas como grupo.

Sus letras, cargadas de dobles sentidos y de sexo, son un reto para María José Campanario y Jesulín de Ubrique. Seguro que ambos cantaron y hasta pudieron ser fans durante su adolescencia de este grupo, pero nadie imaginaba que podíamos verlos cantando alguna de sus canciones en un programa como Tu cara me suena.

De salir bien esta prueba, es muy posible que podamos ver a María José confirmada como concursante de Tu cara me suena 14, aunque para eso tendremos que esperar a la primavera del año 2027.