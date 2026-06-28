Horario del Rafa Jódar – Gill: cuándo es el partido de Wimbledon 2026 y canal de televisión para verlo en directo gratis por TV

Después de ausentarse de dos torneos por una lesión Rafa Jódar vuelve a vestirse de corto y lo hará para intentar dar la sorpresa en la temporada de hierba. El madrileño debutará en Wimbledon 2026 contra Felix Gill con la máxima ilusión de firmar un gran papel en un Grand Slam que entraña una dificultad enorme, ya que los mejores del mundo, salvo Carlos Alcaraz que sigue lesionado, estarán compitiendo en el All England Club. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión el estreno del de Leganés.

Cuándo es el Rafa Jódar – Felix Gill: horario del partido de Wimbledon 2026

Rafa Jódar debuta en Wimbledon 2026 con la clara intención de dejar atrás esos problemas abdominales que le obligaron a ausentarse del Torneo de Queen’s y también de Eastbourne, escenarios que iba a disputar para prepararse de la mejor manera para este tercer Grand Slam del año. Tendrá que estrenarse frente al británico Felix Gill, al que espera poder superar para avanzar a la segunda ronda de este mítico campeonato que se disputa en Londres.

El de Leganés está siendo, sin duda, una de las grandes noticias de la temporada en la ATP. Consiguió su primer título de categoría 250 en Marruecos y desde entonces busca un título mayor. Ha alcanzado los cuartos de final en el Mutua Madrid Open o en Roland Garros, mientras que fue en el Trofeo Conde de Godó cuando más cerca estuvo, pero cayó derrotado en las semifinales.

La organización ha programado el Rafa Jódar – Gill correspondiente a la primera ronda de Wimbledon 2026 para este lunes 29 de junio. El horario escogido por la organización de este Grand Slam que se disputa en Inglaterra ha sido el de las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El de Leganés y el británico nunca se han visto las caras en el circuito de la ATP, por lo que este duelo en la tercera pista del All England Club será la primera vez que lo hagan.

Dónde ver a Rafa Jódar en Wimbledon 2026 en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que se disputen en este mítico Grand Slam británico es Movistar+. El Rafa Jódar – Gill de la primera ronda de Wimbledon 2026 se podrá ver en directo por televisión mediante los diferentes canales que utiliza esta plataforma para este tipo de torneos, como pueden ser Vamos, Movistar+ Plus o Movistar Deportes. Esto quiere decir que este encuentro que jugará el de Leganés no se va a poder ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos amantes de este vibrante deporte y los seguidores incondicionales que se ha ido ganando el tenista español van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este Rafa Jódar – Gill y todo lo que suceda en Wimbledon 2026 a través de la app de Movistar. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también se podrá acceder a la web de este medio con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el All England Club durante estas dos semanas.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en Wimbledon 2026, donde estaremos prestando especial atención a todos los tenistas españoles que participan en este Grand Slam. También narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los encuentros más destacados que dispute Rafa Jódar. Una vez acaben estos choques publicaremos las respectivas crónicas y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde la capital de Inglaterra.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Gill de Wimbledon 2026

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que todos los aficionados que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este Rafa Jódar – Gill de primera ronda de Wimbledon 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con Londres para narrar todo lo que esté ocurriendo en el tercer Grand Slam del año.