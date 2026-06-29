Rafa Jódar – Gill: el partido de Wimbledon 2026, en directo
Sigue en directo el primer partido del española Rafa Jódar en Wimbledon 2026 frente al británico Felix Gill
Horario del Rafa Jódar – Gill: cuándo es el partido de Wimbledon 2026 y canal de televisión para verlo en directo gratis por TV
Rafa Jódar afronta su debut en Wimbledon 2026 después de superar los problemas abdominales que le obligaron a renunciar a los torneos de Queen’s y Eastbourne, dos citas previstas en su preparación para el Grand Slam británico. El español espera recuperar sensaciones cuanto antes y comenzar con buen pie ante Felix Gill, un rival local que intentará aprovechar el apoyo del público del All England Club. Sigue en directo el minuto a minuto de este Rafa Jódar – Felix Gill de primera ronda de Wimbledon 2026.
Rafa Jódar vs Felix Gill, en directo
Cuándo juega Rafa Jódar contra Felix Gill en Wimbledon 2026
La organización de Wimbledon ha fijado este encuentro de primera ronda para el lunes 29 de junio. El duelo comenzará a las 12:00 horas (11:00 en las Islas Canarias) y se disputará en la pista número 3 del All England Club. Será, además, el primer enfrentamiento entre Rafa Jódar y Felix Gill en el circuito ATP.
Dónde ver el Rafa Jódar – Felix Gill por televisión
Los derechos de retransmisión de Wimbledon 2026 en España pertenecen a Movistar+, por lo que el estreno de Rafa Jódar podrá seguirse en directo a través de los distintos canales que la plataforma habilita para el torneo, entre ellos Movistar Plus+, Vamos y Movistar Deportes.
El encuentro no podrá verse en abierto, ya que toda la cobertura televisiva del tercer Grand Slam de la temporada se ofrecerá exclusivamente mediante esta plataforma de pago.
Cómo ver online y en streaming el debut de Rafa Jódar
Los aficionados también podrán seguir el partido en directo a través de la aplicación de Movistar+, disponible para teléfonos móviles, tabletas, televisores inteligentes y otros dispositivos compatibles.
Asimismo, los clientes del operador podrán acceder a la retransmisión desde la página web de Movistar+, lo que permitirá disfrutar del encuentro desde un ordenador y seguir toda la actividad de Wimbledon durante las dos semanas de competición.
Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Felix Gill
Quienes no puedan seguir el partido por televisión o internet también tendrán la opción de hacerlo a través de la radio. Emisoras como COPE, Cadena SER, Radio Marca, Onda Cero o RNE ofrecerán información y conexiones desde Londres para contar todo lo que suceda en el debut de Rafa Jódar en Wimbledon 2026, así como el desarrollo del resto de encuentros más importantes del torneo.
0-0 (15-0)
¡Primera de Jódar!
Al servicio Rafa Jódar en este inicio de partido. Primer punto para el español.
Vuelve Jódar
Rafa Jódar regresa a la competición tras varias semanas de ausencia por lesión y lo hace en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial. El jugador madrileño iniciará su participación en Wimbledon 2026 con el objetivo de sorprender sobre la hierba londinense, una superficie en la que buscará mantener la progresión mostrada durante toda la temporada.
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a este directo del debut del español Rafa Jódar sobre la hierba de Wimbledon este 2026. Su primer rival será el británico Felix Gill, en un torneo que reúne a prácticamente todas las grandes figuras del circuito, con la única ausencia destacada de Carlos Alcaraz, todavía recuperándose de su lesión.
Temas:
- Directo
- Rafa Jódar
- Wimbledon
1-0
¡Primer juego para Jódar!
Sin problemas Jódar para comenzar con un juego arriba ante Gill.