Rafa Jódar – Gill: el partido de Wimbledon 2026, en directo

Rafa Jódar afronta su debut en Wimbledon 2026 después de superar los problemas abdominales que le obligaron a renunciar a los torneos de Queen’s y Eastbourne, dos citas previstas en su preparación para el Grand Slam británico. El español espera recuperar sensaciones cuanto antes y comenzar con buen pie ante Felix Gill, un rival local que intentará aprovechar el apoyo del público del All England Club. Sigue en directo el minuto a minuto de este Rafa Jódar – Felix Gill de primera ronda de Wimbledon 2026.

Rafa Jódar vs Felix Gill, en directo

Cuándo juega Rafa Jódar contra Felix Gill en Wimbledon 2026

La organización de Wimbledon ha fijado este encuentro de primera ronda para el lunes 29 de junio. El duelo comenzará a las 12:00 horas (11:00 en las Islas Canarias) y se disputará en la pista número 3 del All England Club. Será, además, el primer enfrentamiento entre Rafa Jódar y Felix Gill en el circuito ATP.

Dónde ver el Rafa Jódar – Felix Gill por televisión

Los derechos de retransmisión de Wimbledon 2026 en España pertenecen a Movistar+, por lo que el estreno de Rafa Jódar podrá seguirse en directo a través de los distintos canales que la plataforma habilita para el torneo, entre ellos Movistar Plus+, Vamos y Movistar Deportes.

El encuentro no podrá verse en abierto, ya que toda la cobertura televisiva del tercer Grand Slam de la temporada se ofrecerá exclusivamente mediante esta plataforma de pago.

Cómo ver online y en streaming el debut de Rafa Jódar

Los aficionados también podrán seguir el partido en directo a través de la aplicación de Movistar+, disponible para teléfonos móviles, tabletas, televisores inteligentes y otros dispositivos compatibles.

Asimismo, los clientes del operador podrán acceder a la retransmisión desde la página web de Movistar+, lo que permitirá disfrutar del encuentro desde un ordenador y seguir toda la actividad de Wimbledon durante las dos semanas de competición.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Felix Gill

Quienes no puedan seguir el partido por televisión o internet también tendrán la opción de hacerlo a través de la radio. Emisoras como COPE, Cadena SER, Radio Marca, Onda Cero o RNE ofrecerán información y conexiones desde Londres para contar todo lo que suceda en el debut de Rafa Jódar en Wimbledon 2026, así como el desarrollo del resto de encuentros más importantes del torneo.