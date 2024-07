La estricta norma por la que los tenistas visten de blanco en Wimbledon

Los colores de Wimbledon, según se puede ver en el escudo del mítico torneo de tenis, son el verde y el morado, pero a pesar de que el primero también domina dentro de la superficie de hierba que tanto caracteriza a la cita celebrada en el All England Club, es el blanco el color más reconocible y preponderante debido a las camisetas y equipaciones completas de los tenistas, desde Carlos Alcaraz a Novak Djokovic y pasando por todos los demás participantes que disputan los partidos en la cita de Grand Slam. No se trata de una casualidad, si no de una obligación de Wimbledon por su tradición y la relación con el color blanco.

Los grandes eventos del calendario deportivo tienen en Wimbledon a uno de sus miembros indiscutibles. El torneo de tenis que se disputa en Londres es, con permiso de Roland Garros, el más especial de entre los eventos tenísticos profesionales que se celebran a lo largo de un año y en 2024 volverá a adquirir gran protagonismo, con alicientes como la posibilidad de que Novak Djokovic, en caso de ganar Wimbledon 2024, alcance a Roger Federer con ocho títulos en lo más alto de la historia o que Carlos Alcaraz sume su segundo entorchado de campeón en esta cita.

Lo que tienen en común Novak, Roger, Carlos y el resto de campeones en el All England Club de Londres es que han ganado Wimbledon vestidos, con camiseta, pantalón, calcetines y zapatillas blancas. Esta es la tradición más importante del torneo y que se respeta a lo largo de la historia. Explicamos por qué.

Así es la norma del blanco en Wimbledon

Existe una normativa de vestimenta que va más allá del propio torneo de Wimbledon, si no que deben cumplir todos los socios y también por ende los jugadores que entren durante el año al All England Club, el elitista club en el que se celebra el torneo de Grand Slam desde el año 1877. «Los competidores deben vestirse con un atuendo acorde para el tenis que es completamente blanco y esto se aplica desde el momento en el que jugador entra en los alrededores de la cancha», se puede leer en las normas de la instalación.

Este mensaje está también presente entre las normas de Wimbledon y deja claro que para entrar en el All England Club como competidor en alguno de los cuadros del torneo, tienes que hacerlo íntegramente de blanco, con un mínimo de un 90% de la ropa de juego –camiseta, calcetines, pantalones, zapatillas y complementos– de color blanco.

El 10% restante, que en ocasiones no se extrema, se utiliza para mostrar de otro color, habitualmente oscuro, la marca deportiva o algún detalle mínimo que pueda dotar de alguna particularidad al atuendo de cada tenista, sobre todo en lo referente a aquellos cracks que cuentan con una línea de ropa propia, como pueda ser el caso de Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Novak Djokovic o, en años pasados, Roger Federer.

Antes de entrar en el club en el que se celebra el torneo, para los partidos –en entrenamientos también hay que vestir de blanco en el All England Club–, la organización de Wimbledon comprobará que el modelo del jugador o jugadora en cuestión cumple con la normativa y es apto para disputar, como se ha hecho a lo largo de la historia, de blanco impoluto el partido correspondiente del tercer Grand Slam de la temporada.

Las mujeres, ‘exentas’ de la norma

Desde el año 2023, la normativa del color blanco al 90% en Wimbledon admite una modificación en lo que respecta al circuito WTA, ya que las mujeres podrán competir con ropa interior visible, los culottes de debajo de la falda o vestido, con un color más oscuro. «A partir del próximo año, las mujeres y niñas que compitan en The Championship tendrán la opción de usar ropa interior de colores si así lo desean», anunciaba la organización de cara a la pasada edición, en una medida que se toma para que las jugadoras puedan competir cómodamente en unos días en los que pueden tener la menstruación.