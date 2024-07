Dónde está Wimbledon: la asombrosa razón por la que es la sede del torneo de tenis

Hablar de Wimbledon significa hacerlo, en lo que al deporte respecta, de uno de los clásicos eventos a nivel mundial, distinguido por su carácter tradicional y un aura especial que representa al mundo del tenis. Sin embargo, muchas personas se preguntan por el término que da nombre al Grand Slam que se celebra en Londres y que, como sucede con Roland Garros, no tiene vínculo a simple vista con la ciudad en la que se celebra. A continuación, te explicamos dónde está Wimbledon y por qué se juega ahí la competición de tenis.

Wimbledon es un torneo que se disputa desde el año 1877, por lo que es una de las competiciones deportivas más antiguas que existen, además de un auténtico clásico en el tenis. Fue el All England Club, conocido también por su nombre completo, el All England Lawn Tennis and Croquet Club, el recinto e instalación en la que se optó por la creación del torneo, que es reconocido como Wimbledon debido a la localización del club que lo organiza.

Dentro de Londres, una de las capitales más reconocidas de todo el mundo, Wimbledon es uno de sus barrios más destacados. Situado al suroeste de la gran ciudad, a unos 45 minutos en coche dependiendo del atasco tan reconocible en su trayecto, es el emplazamiento en el que se creó el All England Club donde se juega el torneo de tenis de Wimbledon, que tiene este nombre precisamente por el barrio de localización dentro de Londres, aunque muchos no sepan cuál es realmente la localización y dónde está la sede en la que han triunfado Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic, entre muchos otros.

Dónde se juega Wimbledon y por qué se llama así

Wimbledon, uno de los mejores torneos de tenis del mundo y uno de los cuatro considerados como Grand Slam, se disputa en el All England Club, complejo situado en el suroeste de la ciudad de Londres. Cada año, en este lugar se disputan los partidos más importantes de la temporada de hierba y en la edición de 2024, el torneo pasa a celebrarse del 1 de julio al 14 de julio, semanas después de Roland Garros y antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de París.

Una de las pistas de Wimbledon. (Getty)

Londres es una ciudad muy grande y, sobre todo, con un centro en el que el tráfico y el ajetreo están a la orden del día. Por este motivo, los barrios principales de los aledaños de la gran urbe cuentan con instalaciones deportivas destacadas en deportes como el fútbol o también el tenis. Este es el caso del All England Club situado en Wimbledon y que ha hecho que el torneo esté denominado como la zona de Londres en la que se localiza.

Las tradiciones más especiales del All England Club

El All England Club es el emplazamiento en el que, durante dos semanas, se puede disfrutar del mejor tenis del mundo. Se trata de un lugar elitista y con tradiciones muy formadas. La más destacada y reconocida por los seguidores del deporte es el hecho de que los jugadores tengan que vestir completamente de blanco, algo que se da también en los entrenamientos o incluso por parte de los socios que juegan a lo largo del año sobre las pistas de hierba natural de la instalación oficial de Wimbledon.

Además, también hay que destacar otros elementos como la elegancia que desprenden la mayoría de aficionados en sus atuendos para acudir a los partidos, el look de los jueces de silla y línea, con un estilo clásico distinguido, y por supuesto tradiciones como el té de las cinco de la tarde o las fresas con crema de Wimbledon, que hacen de este torneo una experiencia que va mucho más allá del tenis.